4 atividades para manter o cérebro das crianças ativo nas férias

Com a chegada da época de férias, é hora de relaxar, recarregar as energias e celebrar as conquistas do ano. Trata-se do momento perfeito para desfrutar de momentos tranquilos, reconectar-se consigo e com os entes queridos. Especialistas afirmam que o cérebro passa por reorganização durante os períodos de descanso. Contudo, alguns pais se preocupam com uma possível perda de conhecimento adquirido por seus filhos ao longo do ano.

“É recomendado manter uma rotina de atividades com as crianças, mas sem a rigidez do período escolar. Crianças são seres em pleno desenvolvimento, então atividades que estimulem o cérebro são importantes para manter habilidades cognitivas e melhorar o desempenho da memória, atenção e raciocínio lógico”, diz o psicólogo Edson Gomes, que atua na rede Kumon.

Para organizar o tempo nessas férias, o psicólogo indica que se abra espaço para as crianças expressarem a sua criatividade e socialização, com momentos de leitura, pintura, desenhos, experimentos, diversificando as formas de adquirir conhecimento, desenvolver novas habilidades e ampliar visões de mundo.

Abaixo, veja algumas dicas de atividades que podem ajudar as crianças a manterem o cérebro ativo durante o período de férias:

1. Jogos

Jogos de tabuleiro, desde os mais tradicionais, são ótimos para que se desenvolva o raciocínio lógico, a memória, percepção de espaço e visão e a interação entre crianças e adultos.

2. Leitura

Ler livros é um exercício ótimo para praticar a imaginação, tirando o cérebro da zona de conforto, estimulando a memória. Vale ler tudo, jornais, revistas e até outdoors!

Visitar museus pode ser uma forma divertida de aprender história (Imagem: bearfotos | Freepik)

3. Visitar museus

Ir ao museu pode ser uma experiência de viagem no tempo para a criança, em que ela pode ter uma visualização mais atrativa do que se aprende na escola.

4. Praticar exercícios físicos

A atividade física faz bem para a saúde do corpo, mas ela também melhora a saúde mental, principalmente das crianças, desenvolvendo coordenação motora, promovendo a interação entre colegas e amigos e relaxando a mente.

Organizando a rotina

Em relação à rotina de estudo nas férias, ainda que flexível, Edson Gomes recomenda que se organize uma agenda para manter uma disciplina, com horários para acordar, se alimentar e realizar as atividades, reservando um tempo de pelo menos meia hora por dia para exercícios de português, matemática e/ou de alguma disciplina pela qual a criança se interesse.

Isso proporciona uma melhor fixação do conteúdo estudado durante o ano e mais facilidade na adaptação na hora de voltar às aulas, sendo possível chegar a bons resultados, mantendo o aprendizado. “Os períodos de estudo nas férias ajudam a desenvolver autodisciplina e organização, gerando hábitos saudáveis para toda a jornada educacional”, pontua.

Por Lilian Brito