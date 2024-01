5 filmes de heróis atuais para assistir no HBO Max

Os filmes de herói são um clássico atemporal e, independentemente da idade, são perfeitos para entreter a mente, relembrar a infância e até aprender lições importantes, como ser persistente, corajoso e ter empatia. Não à toa, essas produções se destacam entre as favoritas nas plataformas de streaming.

Todavia, como existe uma infinidade de obras do gênero, às vezes fica até difícil escolher uma para assistir. Por isso, selecionamos os 5 melhores filmes de heróis atuais disponíveis no HBO Max para você juntar os amigos e fazer uma sessão de cinema em casa. Confira!

1. Besouro Azul

Filme ‘Besouro Azul’ conta a história de um adolescente que vira super-herói ao ser escolhido para ser o hospedeiro de uma relíquia alienígena (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros Pictures)

Dirigido por Angel Manuel Soto, o filme narra a história do recém-formado e repleto de sonhos James Reyes (Xolo Maridueña). Ao voltar para casa, ele percebe que as coisas mudaram e não estão como eram antes. Enquanto lida com este conflito, o jovem tenta encontrar o seu lugar no mundo. Contudo, o destino é imprevisível e, inesperadamente, ele se encontra em posse de uma relíquia alienígena desconhecida chamada Escaravelho.

Tudo muda quando o objeto decide escolher o protagonista como um hospedeiro simbiótico e oferece a ele uma armadura com poderes que alteram completamente o seu destino, fazendo dele o super-herói ‘Besouro Azul’. No entanto, “com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”, e o jovem precisa combater vilões perigosos enquanto sua família está em apuros.

2. Homem- Aranha: Através do Aranhaverso

‘Homem-aranha: Através do Aranhaverso’ continua a contar a história do famoso herói do Brooklyn, Miles Morales (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Motion Picture Group)

A continuação do vencedor do Oscar ‘Homem-Aranha: No Aranhaverso’, de 2018, acompanha o simpático herói do Brooklyn: Miles Morales (Shameik Moore). O filme narra a trajetória do protagonista em sua nova missão como super-herói. Na obra, Miles é transportado para uma aventura épica através do multiverso e se une com um time de pessoas-aranhas para salvar o mundo.

Porém, o destino dos heróis muda quando eles começam a entrar em conflito entre si sobre como lidar com uma nova ameaça. Para piorar a situação, o grupo precisa lidar com um vilão poderoso como nunca visto. Assim, Miles tem que redefinir o que é ser um super-herói para salvar as pessoas que ama.

3. Adão Negro

‘Adão Negro’ conta a história de um anti-herói e a sua luta moral (Imagem: Reprodução digital | New Line Cinema, DC Films, Seven Bucks Productions, FlynnPictureCo e Warner Bros. Pictures)

Estrelado pelo ator Dwayne Johnson e baseado na história do famoso herói dos quadrinhos da DC ‘Adão Negro’, o longa acompanha a história de Teth-Adam, um antigo campeão escolhido pelos deuses egípcios que, ao ser corrompido pelo poder, se torna um anti-herói.

Repleto de poderes, o protagonista busca por justiça e vingança, mas a sua moralidade pode revelar grandes conflitos com outros heróis da franquia, que tentam deter a destruição causada por ele e transformá-lo em um guerreiro do bem.

4. The Flash

Filme ‘The Flash’ narra a trajetória do herói no multiverso enquanto tenta mudar o destino de seus pais (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Inspirado na HQ ‘Flashpoint‘, o filme ‘The Flash‘ acompanha a trajetória de Barry Aleen, também conhecido como ‘Flash’, que, após os eventos do filme ‘Liga da Justiça’, decide voltar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe e a condenação injusta de seu pai.

No entanto, o que parecia ser uma missão simples transforma-se em um desastre, que pode mudar o destino de todos os multiversos. Para reverter as consequências de sua decisão, ele conta com a ajuda de uma versão mais nova dele mesmo e do conhecido ‘Batman’ (Michael Keaton). Juntos, eles trabalham para evitar mais rupturas na linha do tempo e restaurar a ordem.

5. Shazam! Fúria dos Deuses

‘Shazam! Fúria dos Deuses’ acompanha o herói na luta para salvar os seus próprios poderes e o mundo de um grupo de deuses vingativos (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Uma sequência do icônico filme do super-herói ‘Shazam’, lançado em 2019, a obra continua a contar a história do adolescente Billy Batson (Zachary Levi), que pode se transformar em um super-herói adulto ao pronunciar a palavra “Shazam”.

Mas, desta vez, a trama se aprofunda no universo mágico, quando Billy e sua família de super-heróis enfrentam um trio de deuses vingativos que busca a magia roubada deles há muito tempo. Enfrentando novas ameaças, incluindo a misteriosa e poderosa vilã Hespera (Helen Mirren), o grupo tem que lutar para manter os seus poderes e salvar o destino do mundo.