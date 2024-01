8 dicas para montar o seu primeiro aquário

Ao contrário do que muitos imaginam, ter peixe não é uma tarefa difícil. Contudo, para manter o animal saudável e bonito, é essencial saber qual espécie está comprando, do que ela precisa e quais devem ser os cuidados. Outro ponto bastante importante para que o peixe viva bem é o ambiente em que ele está. Por isso, veja como montar um aquário corretamente e deixe o seu bichinho de estimação mais feliz.

1. Principais cuidados com o aquário

60 cm x 30 cm x 40 cm (comprimento x largura x altura) é um tamanho adequado e comum nas lojas de aquarismo. Não encha o aquário de uma vez. Encha-o aos poucos para que os micro-organismos se desenvolvam na água antes de os peixes serem colocados. Lembre-se de nunca desligar o filtro, pois eles não podem ficar muito tempo sem oxigênio.

2. Saiba o que, de fato, é o filtro

O filtro realiza a filtragem mecânica, química e biológica do aquário. Alguns materiais filtrantes acompanham o filtro. São eles: perlon, cerâmica e carvão ativado.

3. Tenha um aquecedor com termostato para a água

Ele mantém a água do aquário em temperatura constante. Mudanças de temperatura serão prejudiciais para os peixes. O ideal é que a temperatura esteja entre 23° e 27°C.

4. Tenha em vista a importância da iluminação

A iluminação do aquário não deve ser forte, porque deixa os peixes estressados e tira o brilho e a cor deles. Escolha sempre o mesmo horário para ligar a lâmpada e mantenha acesa de 10 a 12 horas somente.

5. Atenção na hora de decorar

Compre pedras neutras para não interferir no pH da água.

Na hora de comprar um peixe, é importante observar o comportamento dele (Imagem: Sergii Figurnyi | Shutterstock)

6. Escolha bem o peixe

Dê preferência aos peixes que tenham uma coloração normal. Não compre aqueles maiores do que seu aquário comporta. Além disso, na hora de comprá-los, observe o comportamento deles: não os leve caso estejam quietos no fundo do aquário ou nadando na superfície, afinal podem estar com algum problema.

7. Alimente o peixe corretamente

Coloque pouca comida para que os peixes comam em 5 segundos. Quando terminar a comida, coloque mais um pouco e espere terminar a procura pela alimentação.

8. Realize a manutenção do aquário

Faça trocas de água semanais, repondo-a nos mesmos parâmetros de pH e temperatura do aquário.