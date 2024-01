4 comidas de boteco para preparar em casa

Não há dúvidas de que as comidas de boteco têm um lugar especial no coração dos amantes de boa comida e, é claro, de uma boa cerveja gelada. Com sua natureza versátil e saborosa, essas iguarias conquistam paladares dos mais diversos gostos.

Se a ideia de sair de casa não está nos seus planos, saiba que é totalmente possível reproduzir esses petiscos no conforto do seu lar. Por isso, confira, a seguir, quatro receitas simples e rápidas para você se deliciar!

Anéis de cebola

Ingredientes

2 cebolas fatiadas em anéis

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 xícara de chá de água gelada

2 gemas de ovo

1/2 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de sal

Óleo de soja a gosto para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture 1/2 xícara de chá de farinha de trigo e o sal. Passe os anéis de cebola nessa mistura. Em outro recipiente, misture os demais ingredientes, exceto o óleo. Em seguida, passe os anéis nessa mistura, retire com a ajuda de um garfo e escorra um pouco. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os anéis de cebola até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.

Risole de queijo e presunto

Ingredientes

Massa

500 ml de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada

2 colheres de sopa de margarina

Sal e orégano a gosto

400 g de queijo muçarela picado

picado 400 g de presunto picado

2 ovos batidos para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo de soja para fritar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva em fogo médio o leite e a margarina. Acrescente a farinha de trigo e o sal, mexendo até que a massa esteja cozida. Deixe esfriar e retire da panela. Em uma superfície lisa, sove a massa até ficar macia. Estique com um rolo em uma superfície lisa e polvilhada com farinha de trigo. Corte a massa do tamanho que quiser, desde que fique com formato redondo. Recheie com o presunto, a muçarela e o orégano. Feche como um pastel. Passe nos ovos batidos e depois na farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os risoles até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.

Provolone empanado (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

Provolone empanado

Ingredientes

200 g de queijo provolone cortado em cubos

cortado em cubos 3 ovos ligeiramente batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de óleo de soja para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de rosca com o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, passe os pedaços de queijo nos ovos batidos e, depois, na farinha de rosca. Repita a operação mais uma vez. Em uma frigideira, aqueça o óleo de soja em fogo médio e frite os pedaços de queijo até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.

Nuggets de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cru e moído

1 colher de sopa de maionese

2 colheres de sopa de amido de milho

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de cebola moída

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Margarina para untar

Fubá para empanar

Óleo de soja para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes (exceto a margarina, o fubá e o óleo) até formar uma pasta firme. Unte com a margarina uma superfície lisa e espalhe a massa com cuidado até ficar com cerca de 2 cm de espessura. Corte os nuggets com cortadores de biscoito ou modele com as mãos. Espalhe o fubá em um prato e empane-os até ficarem totalmente cobertos. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os nuggets até ficarem dourados. Escorra em papel absorvente e sirva.