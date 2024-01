3 orações para o Dia de Santa Bárbara

No dia 04 de dezembro é celebrado o ‘Dia de Santa Bárbara’, também conhecida como a protetora contra raios, trovões e mortes repentinas. Representada na umbanda como a Orixá ‘Iansã’, ela também é considerada uma guerreira, senhora das almas, dos ventos e tempestades, que protege os fiéis de todos os ataques, sejam eles físicos ou espirituais.

Por ter uma história inspiradora, neste dia, ela recebe homenagens de fiéis de todo o Brasil, incluindo a cantora Maria Bethânia, que em comemoração a sua proteção escreveu a música ‘A Dona do Raio e do Vento’ que diz: “O raio de Iansã sou eu / Cegando o aço das armas de quem guerreia / E o vento de Iansã também sou eu / Santa Bárbara é santa que me clareia […]”.

História de Santa Bárbara

Nascida na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde hoje se localiza a cidade de Izmit, na Turquia, Santa Bárbara, segundo a história, era filha de Dióscoro, um nobre rico que não queria deixar a menina viver na cidade corrupta da época. Por isso, a trancou em uma torre, em que ela foi ensinada por tutores.

Quando atingiu a maior idade para o casamento, Bárbara foi levada para casa para receber a visita de pretendentes, mas não era permitido que ela conhecesse a cidade. No entanto, ela não se encantava por nenhum rapaz e os achava superficiais, o que levou o seu pai a acreditar que aquilo era resultado de sua exclusão na torre.

Assim, lhe foi permitido que visitasse a cidade, onde conheceu os cristãos, que lhe passaram a mensagem de Jesus Cristo e o mistério da Santíssima Trindade, que tocou profundamente o seu coração, fazendo com que ela se convertesse ao cristianismo.

Perseguição e morte de Santa Bárbara

Para dar mais conforto à filha, Dióscoro decidiu construir um banheiro e instalar duas janelas na torre, mas, durante a obra, teve que viajar. Durante a viagem do pai, Bárbara ordenou que fosse construída mais uma janela, em homenagem à Santíssima Trindade, e uma cruz, o que deixou o seu pai furioso ao retornar.

Sem apoiar a nova fé da filha, Dióscoro tentou convencê-la a abandonar a sua crença, contudo, não obteve sucesso e percebeu que ela estava irredutível. Assim, decidiu denunciá-la ao prefeito da cidade, que ordenou a sua tortura em praça pública para renegar a sua fé.

Mas, para surpresa de todos, a jovem permaneceu fiel a Cristo, o que resultou no corte de seus seios e expulsão da cidade. Ela foi degolada pelo próprio pai, que, ao cortar a cabeça de Santa Bárbara, foi atingido por um raio e caiu sem vida.

Orações para Santa Bárbara rogam por proteção (Imagem: Doidam 10 | Shutterstock)

Orações para Santa Bárbara

A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Santa Bárbara:

1. Oração à Santa Bárbara

Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura.

Ficai sempre a meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas de minha vida: (fazer o pedido) para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora e render Graças a Deus, criador do céu, da Terra, da Natureza; este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras.

Amém. Santa Bárbara, rogai por nós.

2. Oração para ter proteção

Santa Bárbara, valente guerreira do céu,

Protetora contra raios e tempestades,

Eu me volto para você neste momento de necessidade,

Em busca de sua poderosa intercessão.

Com sua espada e armadura, Santa Bárbara,

Você enfrentou os desafios com coragem e fé,

Conceda-me sua força para superar meus obstáculos,

E proteja-me de todo mal que possa me cercar.

Santa Bárbara, mulher de fé inabalável,

Sua devoção é exemplo para todos nós,

Ajude-me a manter minha fé forte e constante,

E a encontrar conforto nos momentos de aflição.

Em sua grandeza, Santa Bárbara,

Peço-lhe que abençoe minha vida com amor e paz,

Guie-me pelos caminhos da justiça e da bondade,

E esteja sempre presente em meu coração.

Oh, Santa Bárbara, ouça minhas preces,

E conceda-me a graça de que tanto necessito,

Prometo honrar e compartilhar sua história,

Para que outros também possam encontrar esperança. Amém.

3. Oração contra o medo

Santa Bárbara, sois mais forte que a violência dos furacões e o poder das fortalezas. Fazei com que os raios não atinjam e os trovões não assustem (dizer nome completo da pessoa que está sendo benzida). Ficai sempre ao lado de (dizer o nome completo da pessoa que está sendo benzida). Amém!