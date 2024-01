5 filmes de comédia para celebrar o Dia Nacional do Riso

O Dia Nacional do Riso, celebrado em 6 de novembro, é uma ocasião que nos convida a valorizar e apreciar um dos aspectos mais preciosos da experiência humana: o riso. Esta data especial é um lembrete da grande importância que ele desempenha em nossa vida. Inclusive, há diversos estudos que o relacionam com a boa saúde.

Sabe-se, por exemplo, que o riso é responsável por ativar no cérebro os quatro hormônios da felicidade: endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina. Além disso, o humor pode contribuir para melhorar a resposta imunológica, reduzir dores, diminuir a ansiedade e o estresse e até mesmo aumentar a disposição física.

Pensando nisso, reunimos 5 filmes de comédia brasileira para você se divertir e dar boas risadas. Confira!

1. Minha Mãe é uma Peça – O Filme (2013)

‘Minha Mãe é Uma Peça – O Filme’ é uma das comédias nacionais mais aclamadas (Imagem: Reprodução Digital | Downtown Filmes)

Essa famosa história de comédia acompanha Dona Hermínia (Paulo Gustavo), uma mulher de meia-idade e divorciada, quando descobre acidentalmente que seus filhos, Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo), a consideram uma mãe chata.

A notícia é tão chocante que ela decide sair de casa para visitar a querida tia Zélia (Sueli Franco), mas sem avisar ninguém. O sumiço repentino de Dona Hermínia também tem impacto na vida do seu ex-marido, Carlos Alberto (Herson Capri), que está namorando uma mulher mais nova, a Soraia (Ingrid Guimarães). A trama é dirigida por André Pellenz, com roteiro de Paulo Gustavo e Fil Braz.

Onde assistir: Globoplay e Telecine.

2. Tô Ryca (2016)

‘Tô Ryca’ é uma comédia protagonizada pela atriz Samantha Schmütz (Imagem: Reprodução Digital | Paris Filmes, Downtown Filmes)

A frentista Selminha, interpretada por Samantha Schmütz, descobre que sua avó deixou uma herança bilionária para ela. Essa é a chance de a personagem sair da pobreza e ter uma vida repleta de luxos, como sempre sonhou. Mas, antes que ela consiga fazer uso de todo o dinheiro, seu tio estipula um desafio: ela deve gastar 30 milhões em 30 dias, sem contar para ninguém ou juntar qualquer quantia para si.

Durante esse mês atípico, Selminha conta com a ajuda da amiga, Luane (Katiuscia Canoro), e percebe que nem tudo pode ser comprado com dinheiro. O enredo é assinado por Fil Braz, com direção de Pedro Antônio e produção de Paulo Boccato.

Onde assistir: Globoplay, Netflix, Prime Video e Telecine.

3. Os Homens São de Marte… E É Pra Lá Que Eu Vou (2015)

‘Os Homens São de Marte… E É Pra Lá Que Eu Vou’ é uma comédia protagonizada pela atriz Mônica Martelli (Imagem: Reprodução Digital | Paris Filmes, Downtown Filmes)

A trama do filme segue a personagem Fernanda (Mônica Martelli), de 39 anos, uma mulher solteira que trabalha na organização de casamentos, a cerimônia mais aguardada para muitas pessoas. Por meio da profissão, ela tem contato com vários tipos de homens, mas continua na busca de encontrar seu par perfeito.

Com a ajuda dos amigos, Aníbal (Paulo Gustavo) e Nathalie (Dani Valente), Fernanda passa por diferentes encontros e situações, sempre em busca do amor. O filme tem roteiro assinado por Mônica Martelli, Susana Garcia e Patricia Corso. A direção é de Marcus Baldini.

Onde assistir: Apple TV, Globoplay, Netflix e Prime Video.

4. Carnaval (2022)

O filme ‘Carnaval’ explora a vida fora das redes sociais (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O enredo da comédia começa com a influencer Nina (Giovana Cordeiro) descobrindo, por meio de um vídeo viral na internet, que seu namorado está traindo-a. A personagem, então, decide pedir ajuda de seus contatos para ter uma viagem bancada para Salvador, e curtir o carnaval no melhor estilo baiano.

Com suas amigas, Mayra (Bruna Inocencio), Vivi (Samya Pascotto) e Michelle (GKay), ela embarca em aventuras em solo soteropolitano que podem mudar sua opinião sobre a vida fora das telas. O roteiro do filme é escrito por Audemir Leuzinger e Leonardo Neri, o qual também assume a direção.

Onde assistir: Netflix.

5. Fervo (2023)

‘Fervo’ une histórias de casas mal-assombradas com humor e muita representatividade (Imagem: Reprodução Digital | Walt Disney Studios)

Em “Fervo”, três fantasmas ficam presos em uma casa para resolverem questões do seu passado. Ao longo dos anos, a drag queen Mo Nanji Manhattan (Rita Von Hunty), Lara (Renata Gaspar) e Diego (Gabriel Godoy), passam a assombrar qualquer novo morador que tente tornar o local sua casa.

Mas, quando um casal de arquitetos, Leo (Felipe Abib) e Mariana (Georgiana Góes), decide reformar o casarão, descobrem que lá antes funcionava a boate GLS ‘Fervo’. A partir daí, eles enfrentam uma série de confusões com os fantasmas, repletas de muito humor e representatividade LGBTQIA+. Quem faz a direção do longa é Felipe Joffily, com roteiro de Thiago Gadelha.

Onde assistir: Star+.