3 receitas de pães caseiros deliciosos

O pão caseiro é ótimo para servir no café da manhã ou no lanche da tarde. É também um tipo de alimento que promove uma deliciosa sensação de aconchego e vontade de reunir a família. Isso porque remete aos momentos de refeição com os entes queridos.

Pensando nisso, veja receitas de pães saborosos e fofinhos da chef Cecília Fernandes para você preparar em casa e se divertir com a família!

Pão integral com castanha

Ingredientes

250 ml de água

2 gemas de ovo

2 claras de ovo

200 ml de leite

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

500 g de farinha de trigo especial peneirada

200 g de farinha de trigo integral fina

15 g de fermento biológico seco granulado instantâneo

40 g de margarina sem sal

1 colher de sobremesa de sal

2 colheres de sopa de sementes de chia

80 g de castanha-do-pará picada

picada Flocos de cevada a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque a água e as gemas e bata bem. Adicione uma clara de ovo, o leite, o açúcar mascavo, o fermento e a farinha de trigo integral e bata novamente para incorporar. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo especial e bata até formar um mingau mole. Junte a margarina e o sal e, na velocidade máxima, enquanto coloca a farinha de trigo especial, bata até obter um mingau grosso. Reduza a velocidade para a mínima, coloque a chia e a castanha-do-pará e bata para incorporar.

Em seguida, transfira a massa para uma superfície lisa enfarinhada com farinha de trigo e termine de sovar a massa. Boleie e deixe descansar por 20 minutos. Depois, divida a massa em duas porções iguais e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Após, enrole as massas como um rocambole, pincele com a clara e envolva nos flocos de cevada. Unte uma forma para pão com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Pão doce de abóbora (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Pão doce de abóbora

Ingredientes

75 g de abóbora descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1/4 de xícara de chá de água

1 ovo

70 g de açúcar

40 g de margarina

15 g de fermento biológico fresco

150 g de farinha de trigo

Água

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a abóbora e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque a água e o ovo e bata por 30 segundos. Adicione a abóbora e bata até incorporar. Acrescente metade do açúcar e a margarina e bata por mais 1 minuto. Após, transfira a mistura para um recipiente e reserve.

Em outro recipiente, coloque o fermento e o restante do açúcar e mexa bem. Junte a mistura com a abóbora e mexa para incorporar. Aos poucos, junte a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma forma para pão com óleo, disponha a massa sobre ela, cubra com um plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Pão com leite condensado

Ingredientes

Massa

1 ovo

100 ml de água

100 ml de leite

3 colheres de sopa de açúcar

550 g de farinha de trigo peneirada (aproximadamente)

10 g de fermento seco granulado instantâneo

2 colheres de sopa de margarina

1/2 colher de café de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Recheio

1 gema batida com uma colher de café de água

400 ml de leite

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de amido de milho

Cobertura

1 gema batida com uma colher de café de água

200 ml de leite

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque o ovo e a água e bata até espumar. Adicione o leite, o açúcar, a margarina, o sal e, aos poucos, a farinha de trigo, e bata até obter um mingau grosso. Após, acrescente o fermento e bata por 5 minutos, em velocidade máxima. Em seguida, reduza a velocidade para a mínima e continue colocando farinha de trigo até sovar bem a massa. Retire a massa da batedeira, passe para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e termine de sovar a massa. Boleie e deixe descansar por 20 minutos coberta com plástico filme.

Recheio

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata bem. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até formar um creme uniforme e firme. Desligue o fogo, cubra com um plástico-filme e reserve.

Cobertura

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa bem até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Montagem

Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Com a ajuda de um rolo, abra no formato de um quadrado. Após, espalhe uniformemente metade do recheio sobre a massa e enrole como rocambole. Com o auxílio de uma faca, corte o pão em fatias de 3 a 4 cm de espessura e arrume-os, com o corte para cima, em uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 40 minutos. Depois, pincele com metade da cobertura, distribua o restante do recheio sobre os pães, pincele novamente com o restante da cobertura e leve ao forno preaquecido a 190°C até dourar. Sirva em seguida.

Por Cecília Fernandes

Cecília Fernandes morreu aos 67 anos, em 2019, após luta contra um câncer no pulmão. Ela era diplomada pela Associação Brasileira de Alta Gastronomia (ABAGA). Além de ter ministrado aulas por 30 anos e prestado consultorias, a chef também participou de diversos programas televisivos e produziu receitas para a revista Receitas de Cecília Fernandes.