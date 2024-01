5 receitas de férias saborosas e saudáveis para crianças

Quando se trata de preparar refeições para crianças, especialmente durante as férias, é importante encontrar o equilíbrio perfeito entre sabor e nutrição. Além disso, esse é um momento ideal para introduzir novos sabores e texturas na dieta, incentivando hábitos alimentares positivos de uma maneira divertida.

Confira, a seguir, 5 receitas coloridas, cheias de nutrientes essenciais e, o mais importante, deliciosas para agradar ao paladar infantil e garantir que os pequenos estejam consumindo alimentos saudáveis!

Wrap de frango e vegetais

Ingredientes

4 tortilhas integrais

200 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cenoura ralada

1 tomate picado

50 g de folhas de espinafre

4 colheres de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango desfiado com sal e pimenta-do-reino. Coloque as tortillas abertas em uma forma e espalhe uma colher de sopa de creme de ricota em cada uma. Distribua o frango, o tomate, a cenoura e o espinafre sobre as tortilhas. Em seguida, enrole firmemente e corte ao meio. Sirva em seguida.

Espetinhos de frutas e queijo

Ingredientes

150 g de uvas verdes

150 g de morangos cortados ao meio

150 g de melão cortado em cubos

150 g de abacaxi cortado em cubos

150 g de queijo muçarela cortado em cubos

Palitos de espeto

Modo de preparo

Comece espetando uma uva no palito, seguida por um pedaço de melão, um morango, um cubo de queijo e um pedaço de abacaxi. Repita o padrão até que o espetinho esteja cheio, deixando espaço na base para segurar. Arrume os espetinhos prontos em um prato de servir. Você pode alternar as frutas e o queijo nos espetinhos subsequentes para criar um padrão colorido. Sirva imediatamente ou mantenha refrigerado até o momento de servir.

Minipizzas de vegetais

Ingredientes

4 pães árabes pequenos

200 g de molho de tomate

100 g de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 50 g de milho-verde

50 g de pimentão vermelho picado

50 g de brócolis picados

Modo de preparo

Em uma forma, coloque os pães árabes e espalhe o molho de tomate sobre eles. Adicione o queijo muçarela, o milho-verde, o pimentão e o brócolis. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 12 minutos ou até que o queijo derreta e fique dourado. Sirva em seguida.

Parfait de iogurte com frutas (Imagem: nblx | Shutterstock)

Parfait de iogurte com frutas

Ingredientes

500 g de iogurte natural

100 g de kiwi picado

100 g de banana cortada em rodelas

100 g de granola

Modo de preparo

Em taças individuais, coloque uma camada de iogurte. Adicione uma camada de granola e uma camada de kiwi e banana e repita o procedimento até chegar ao topo do copo. Em seguida, é só servir!

Salada de macarrão colorido

Ingredientes

200 g de macarrão fusilli tricolor

100 g de tomates-cereja cortados ao meio

100 g de atum natural

natural 1/2 pepino cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e espere esfriar. Em uma tigela grande, misture o macarrão com tomates-cerejas, atum e pepino. Após, tempere com o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.