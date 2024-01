5 filmes sobre a luta contra o racismo

A escravidão foi um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, marcada por opressão, perda de humanidade e condições desumanas de trabalho. E, mesmo após 135 anos de sua abolição no Brasil, ainda é possível ver resquícios da época aqui e em diversas partes do mundo.

Diante disso, em 20 de novembro, “Dia da Consciência Negra”, ações sociais e produções televisivas destacam a importância da cultura afro-brasileira e promovem reflexões sobre as injustiças cometidas na época. Afinal, conhecer o passado é uma das formas mais efetivas de aprender.

Tendo isso em mente, selecionamos 5 filmes que falam sobre a luta contra o racismo para você refletir sobre o assunto. Confira!

1. Filhos de Ninguém (2018)

‘Filhos de Ninguém’ narra a história de Enitan, um jovem que luta para ser aceito em um ciclo social de pessoas brancas (Imagem: Reprodução digital | Lionsgate UK)

Dirigida por Adewale Akinnuoye-Agbaje, a trama narra a história de Enitan (Damson Idris), um jovem nigeriano que, quando criança, foi mandado por seus pais para o outro lado do mundo para ser

educado por uma família de ingleses brancos.

Durante a jornada, ele tenta se adaptar ao novo ciclo social, mas não obtém muito sucesso. Desesperado, entra em uma jornada de ódio contra si, que o leva a se envolver com uma gangue de skinheads racistas. Então, ele passa a machucar até mesmo os seus semelhantes.

Onde assistir: Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

2. Luta por Justiça (2019)

‘Luta por Justiça’ aborda a história real de Bryan Stevenson, um advogado de defesa dos direitos civis que luta para defender um homem negro condenado injustamente (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Baseado em uma história real, o filme segue a jornada de Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), um advogado de defesa de direitos civis, enquanto ele trabalha para defender Walter McMillian (Jamie Foxx), um homem negro condenado injustamente à pena de morte por um crime que não cometeu. Na narrativa, são abordados temas sobre injustiça racial, sistema judicial e a luta pela igualdade perante a lei nos Estados Unidos, permitindo que o público reflita sobre as falhas do sistema judicial.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

3. Medida Provisória (2020)

‘Medida Provisória’ retrata a luta por direitos iguais e combate ao racismo na sociedade (Imagem: Divulgação | Globo Filmes e Lereby)

Dirigido por Lázaro Ramos e com nomes como Taís Araújo, Adriana Esteves e o britânico Alfred Enoch no elenco, o filme leva o espectador a refletir sobre o racismo na sociedade. Na narrativa, o governo brasileiro, na tentativa de reparar o passado escravocrata, decreta uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a voltarem para a África em busca de suas origens.

A medida afeta a vida de personagens como o casal Capitú (Taís Araújo) e Antonio (Alfred Enoch), bem como a de seu primo, o jornalista André (Seu Jorge), que mora no mesmo apartamento. Em meio ao caos, os personagens promovem debates sobre questões sociais e raciais, além de compartilharem seus desejos para mudar o destino do país.

Onde assistir: Globoplay, YouTube, Google Play e Apple TV.

4. Identidade (2021)

‘Identidade’ conta a história de uma mulher negra que, em 1920, finge ser branca para ser aceita socialmente (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseada no livro de mesmo nome da escritora Larsen, a obra narra a história de duas amigas negras. Começa por Clare (Ruth Negga), uma elegante e ambiciosa mulher negra de pele clara que, durante a década de 1920, decide viver se passando por branca e se casando com um homem branco, rico e preconceituoso. Por outro lado, existe a narrativa de Irene (Tessa Thompson), sua colega da época de escola de pele igualmente clara, que vive em uma comunidade afro-americana e é casada com um médico negro.

As protagonistas são surpreendidas quando o destino decide uni-las novamente, mas, na fase adulta, elas vivenciam as inseguranças uma da outra e as consequências de suas escolhas. Apesar disso, o inesperado reencontro pode reviver a amizade e, até mesmo, um possível romance devido à admiração mútua. Assim, as abordagens oferecem ao público uma análise sobre o conceito de colorismo e a desigualdade racial.

Onde assistir: Netflix.

5. Till: A Busca por Justiça (2022)

‘Till: A Busca por Justiça’ é baseado na biografia de Emmett Till, um menino negro morto cruelmente devido ao racismo (Imagem: Reprodução digital | United Artists Releasing e Universal Studios)

Dirigida e roteirizada por Chinonye Chukwu, a produção é uma biografia cinematográfica de Emmett Till (Jalyn Hall) e a luta judicial de sua mãe, Mamie Till (Danielle Deadwyler). Em 1955, o garoto viajou de Chicago para o Mississippi para visitar os seus primos. Antes de sair, sua mãe o alertou para ter cuidado, pois no local ele seria tratado diferente por ser negro. No estado do sul, o jovem e seus parentes decidem parar em uma loja de conveniência, mas, no local, o destino do menino é duramente dilacerado.

Após Carolyn Bryant (Haley Bennett), mulher branca, frentista e dona da loja, alegar que o menino assobiou para ela e, mais tarde, afirmar outros fatos impossíveis de serem contestados judicialmente, o menino é sequestrado, torturado e morto por dois homens brancos, que jogam o seu corpo fora para encobrir o crime.

Posteriormente, em Chicago, a mãe do menino recebe o corpo e mostra o seu estado para todo mundo, como forma de lutar por justiça. Na época, a repercussão sobre o caso nos Estados Unidos foi enorme e contribuiu para o crescimento do movimento pelos direitos civis.

Onde assistir: Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.