6 dicas para controlar a oleosidade da pele no verão

No verão, a pele tem uma tendência natural a ficar mais oleosa devido a uma combinação de fatores. O aumento da temperatura ambiental estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo, enquanto a umidade também pode influenciar, tornando a pele mais propensa a reter óleo e suor. Além disso, durante essa estação, tendemos a transpirar mais, e esse acúmulo de suor e resíduos pode se misturar com o sebo natural, obstruindo os poros e contribuindo para a oleosidade excessiva.

No entanto, com alguns cuidados específicos, é possível controlar a oleosidade da pele no verão. Abaixo, confira algumas dicas de como fazer isso!

1. Limpeza regular

Lave o rosto duas vezes ao dia com um sabonete facial suave, específico para pele oleosa. A limpeza ajuda a remover o excesso de óleo e impurezas, mantendo os poros desobstruídos.“Evite lavar o rosto mais que duas vezes ao dia. Quanto mais vezes lavamos o rosto, maior a produção de sebo. Procure, ainda, utilizar água fria para lavar o rosto. A água fria ajuda no controle da oleosidade, ao contrário da água quente, que estimula a produção de sebo”, explica a dermatologista Dra. Cintia Guedes.

2. Esfoliação suave

Faça esfoliações semanais para remover células mortas da pele e desobstruir os poros. Escolha esfoliantes suaves para evitar irritação e estimular a renovação celular.

3. Hidratação leve

Utilize um hidratante facial leve, livre de óleo, para manter a pele hidratada sem aumentar a produção de oleosidade. “Esse é um passo essencial, e até mesmo as peles oleosas necessitam de hidratação, para se manter saudável e com aparência radiante”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia.

Protetor solar com fórmula oil-free protege a pele sem adicionar oleosidade (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

4. Protetor solar oil-free

Escolha um protetor solar com fórmula oil-free, isto é, livre de óleo na composição, e de amplo espectro para proteger a pele dos raios UV sem adicionar oleosidade. “Com as altas temperaturas, é importante aplicar protetor solar durante o dia para proteger a pele dos raios UV […]”, lembra a Dra. Nicolly Machado, médica pós-graduada em dermatologia.

5. Maquiagem não comedogênica

Opte por maquiagens não comedogênicas e livres de óleo para evitar obstrução dos poros. “É interessante também optar por maquiagens com textura leve formuladas com ingredientes não oleosos. Evite, ainda, as maquiagens líquidas de alta cobertura, que tendem a derreter mais facilmente e favorecem a obstrução dos poros”, aconselha a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff.

6. Alimentação equilibrada

Siga uma dieta rica em frutas, legumes e alimentos com baixo índice glicêmico para ajudar a controlar a produção de óleo na pele. Evite alimentos processados e gordurosos, que podem aumentar a oleosidade.

“Sabemos que a dieta impacta diretamente a função das glândulas sebáceas, responsáveis pela produção de óleo na pele, que tem importante função de proteção e manutenção de equilíbrio e textura cutânea, mas se for excessiva ou deficiente pode levar a disfunções”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.