5 receitas proteicas e fáceis de fazer com pasta de amendoim

A pasta de amendoim não apenas agrada ao paladar, mas também oferece uma excelente fonte de proteínas e nutrientes essenciais. As proteínas, em especial, são fundamentais para a reparação e crescimento dos tecidos musculares. No caso de seus nutrientes, chama atenção compostos como fibras, ácidos graxos saudáveis, vitamina E e minerais.

Receitas com esse alimento são fáceis de preparar e acessíveis a todos os níveis de habilidade na cozinha. Pensando nisso, confira 5 receitas saborosas e proteicas para você fazer em casa e potencializar o ganho de massa muscular!

Vitamina de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1 banana congelada e cortada

congelada e cortada 1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sobremesa de semente de chia

1 scoop de whey sabor chocolate

3 cubos de gelo

Modo de preparo

Em um liquidificador, junte o leite de amêndoas, a banana, a pasta de amendoim, a essência de baunilha, a semente de chia, o whey e os cubos de gelo. Bata até formar uma mistura uniforme e cremosa. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Barrinhas de proteína com pasta de amendoim

Ingredientes

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de açúcar mascavo

2 1/2 colheres de sopa de pasta de amendoim

1 colher de chá de canela

1 colher de sopa linhaça

1 colher de sopa de aveia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o mel e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, adicione o açúcar mascavo e mexa bem até borbulhar. Acrescente a canela e a pasta de amendoim, continue mexendo para formar uma mistura cremosa. Em seguida, desligue o fogo e coloque a linhaça e a aveia. Misture e transfira a massa para uma assadeira. Leve à geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte, corte a massa em formato de barrinhas. Sirva em seguida.

Panqueca de pasta de amendoim (Imagem: Anastasiia from Ukraine | Shutterstock)

Panqueca de pasta de amendoim

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento em pó

1 ovo

1 xícara de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um recipiente, junte a farinha de trigo, o açúcar mascavo, o fermento em pó, o ovo, o leite de amêndoas e a pasta de amendoim. Mexa bastante até obter uma massa homogênea e cremosa. Depois, unte uma frigideira antiaderente com azeite e leve ao fogo médio. Coloque porções de massa e cozinhe de 2 a 3 minutos, virando-a para assar dos dois lados. Siga o mesmo processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Mingau de aveia com pasta de amendoim e banana

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de água

1 scoop de whey sabor baunilha

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 banana amassada

1 colher de café de canela

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a banana amassada e a farinha de aveia e misture. Cozinhe em fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Depois, adicione a pasta de amendoim, o whey e a canela. Mexa bem até ficar homogêneo. Logo em seguida, transfira para uma tigela e sirva.

Cookie de pasta de amendoim

Ingredientes

1 ovo

1 banana amassada

3 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de fermento em pó

3 colheres de sopa de pasta de amendoim

4 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de cacau em pó

100 g de amendoim torrado

2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

Em uma tigela, junte o ovo, a banana amassada, a pasta de amendoim, o cacau em pó, o mel e o amendoim torrado. Mexa bem até a mistura ganhar consistência. Depois, acrescente a farinha de aveia e o fermento em pó. Misture até obter uma massa homogênea. Depois, faça bolinhas com porções pequenas da massa. Em uma assadeira untada com óleo de coco, coloque as porções e achate com uma colher para formar um cookie. Leve ao forno preaquecido em 200ºC por 25 minutos. Espere esfriar e sirva.

Pasta de amendoim

Ingredientes

500 g de amendoim sem pele

Modo de preparo

Coloque o amendoim em uma forma e leve ao forno baixo preaquecido por 5 minutos. Depois, coloque metade do amendoim no processador e bata por 5 minutos e, em seguida, adicione o restante do amendoim. Bata até obter uma pasta fina e cremosa. Sirva em seguida.