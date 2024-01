6 curiosidades sobre as orelhas dos cachorros 

As orelhas dos cachorros não são apenas um traço estético, mas também desempenham funções importantes em sua comunicação, saúde e habilidades sensoriais, tornando-as uma parte fascinante do comportamento canino. Por isso, a seguir, confira algumas curiosidades sobre elas!

1. Variedade de formatos

As orelhas dos cães vêm em uma ampla variedade de formas e tamanhos, desde as eretas, como as do pastor alemão, até as pendentes, como as do cocker spaniel. Essas diferenças são determinadas principalmente por fatores genéticos e adaptativos à função e ambiente do animal.

2. Audição aguçada

Os ouvidos caninos possuem uma capacidade auditiva incrível, sendo capazes de captar sons em frequências muito altas ou baixas que estão além do alcance auditivo humano. Eles também podem ouvir sons a distâncias maiores do que as pessoas e são sensíveis a ruídos sutis.

3. Movimentação das orelhas

Os cães têm a habilidade de movimentar as orelhas de forma independente para captar sons de diferentes direções. Isso é possível graças a músculos específicos que permitem que elas se movam em várias direções, direcionando-as para o barulho que desejam captar.

As orelhas dos cachorros costumam ser usadas como uma forma de comunicação não verbal entre o pet e seu tutor (Imagem: Mary Swift | Shutterstock)

4. Comunicação não verbal

A posição das orelhas é uma forma importante de comunicação para os cães. Orelhas para frente indicam interesse ou alerta, enquanto para trás podem indicar medo, submissão ou desconforto. Quando relaxadas, indicam tranquilidade.

5. Sensibilidade tátil

As orelhas dos cães são sensíveis ao toque e têm muitas terminações nervosas, o que torna essa região bastante suscetível a coceiras, infecções ou lesões. É importante realizar a limpeza e cuidados adequados para manter a saúde auricular.

6. Orelhas dobradas

Algumas raças, como o bulldog inglês ou o shar-pei, têm orelhas dobradas, o que pode aumentar o risco de infecções devido à menor circulação de ar. A atenção especial à limpeza e à higiene é essencial para prevenir problemas nesses casos.