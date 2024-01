3 receitas práticas e saborosas para preparar no sábado

O sábado é o dia perfeito para relaxar e desfrutar de momentos especiais, seja sozinho, com a família ou com os amigos. E o que pode ser melhor do que complementar esses momentos com pratos deliciosos e fáceis de preparar? Pensando nisso, reunimos três receitas que são a combinação perfeita de praticidade e sabor, ideais para tornar seu sábado ainda mais especial. Confira!

Pizza caseira de margherita

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

de trigo 7 g de fermento biológico seco

1 colher de chá de açúcar

3/4 de xícara de água morna

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

200 g de molho de tomate

2 tomates maduros cortados em rodelas

200 g de muçarela de búfala fatiada

Azeite de oliva, manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o fermento, o açúcar e a água morna até ficar homogêneo. Deixe descansar por 5 minutos até formar uma espuma. Adicione a farinha de trigo, o azeite e o sal. Misture até formar uma massa homogênea. Em seguida, sove a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo por cerca de 10 minutos até que esteja lisa e elástica. Deixe descansar por uma hora.

Abra a massa em uma forma de pizza e distribua o molho de tomate, os tomates e a muçarela. Tempere com sal, pimenta-do-reino e regue com um pouco de azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 20 minutos ou até que a borda esteja dourada e o queijo derretido. Retire do forno e adicione as folhas de manjericão fresco por cima. Sirva em seguida.

Salpicão de camarão

Ingredientes

500 g de camarão limpo

limpo 1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de maionese

2 colheres de sopa de creme de leite

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata-palha para decorar

Modo de preparo

Cozinhe, em uma panela a fogo médio, o camarão em água fervente com sal por 2-3 minutos, até ficarem rosados. Escorra e reserve para esfriar. Depois, em uma tigela grande, misture o camarão cozido e a cenoura. Em outro recipiente, misture a maionese, o creme de leite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em seguida, adicione o molho de maionese à mistura de camarão e vegetais. Mexa delicadamente até que tudo esteja bem combinado. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Na hora de servir, decore com batata-palha.

Risoto de abóbora e gorgonzola (Imagem: kuvona | Shutterstock)

Risoto de abóbora com gorgonzola

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

2 xícaras de chá de abóbora cortada em cubos

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1/2 xícara de chá de vinho branco

branco 4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1/2 xícara de chá de queijo gorgonzola esfarelado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Queijo parmesão ralado para servir

Modo de preparo

Numa panela a fogo médio, refogue a cebola e o alho no azeite até ficarem transparentes. Em seguida, adicione a abóbora e cozinhe por alguns minutos. Acrescente o arroz e o vinho, mexendo até o vinho evaporar. Adicione o caldo de legumes aos poucos, mexendo constantemente. Quando o arroz estiver quase pronto, incorpore o gorgonzola, mexendo até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, sirva com parmesão ralado por cima.