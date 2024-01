10 dicas para garantir o sucesso da sua obra 

Com a chegada do fim do ano, o aguardado décimo terceiro salário chega para muitos. Uma excelente opção para aproveitar esse dinheiro extra é direcioná-lo para melhorias no lar. Afinal, investir nele traz não apenas conforto, mas também valoriza o imóvel e o torna mais acolhedor e funcional.

Pensando nisso, Ricardo Faulin, gerente de produtos da Amanco Wavin, fornecedora global de uma ampla gama de produtos e soluções sustentáveis ​​para a indústria de construção e infraestrutura, apresenta um checklist especial para quem realizará reformas, transformando esse bônus financeiro em investimento no conforto e na qualidade de vida. Confira!

1. Avaliação inicial

Antes de iniciar qualquer trabalho, peça para um profissional realizar uma avaliação cuidadosa das áreas a serem reformadas, dessa forma ele conseguirá identificar possíveis vazamentos, corrosões e danos.

2. Faça uma lista

Liste as necessidades e as ideias tanto em termos de estilo quanto de funcionalidade e estrutura – esse é o primeiro passo. Pense em qual é o objetivo da reforma e mapeie os pontos de atenção como vazamentos, infiltrações, estrutura comprometida, troca de algum item. Seja minucioso!

3. Planejamento

Elabore um plano detalhado das mudanças que pretende fazer. Isso inclui instalação de novos pontos de água, substituição de tubulações antigas, entre outros. Na parte elétrica, por exemplo, você pode melhorar e organizar a iluminação; isso fará toda a diferença na sua casa.

4. Profissional qualificado

Se a reforma for extensa, é recomendável contratar um profissional qualificado. Um instalador hidráulico experiente pode fornecer orientações precisas e realizar as alterações necessárias.

5. Orçamento na ponta do lápis

Com as necessidades em mãos, chegou a hora de avaliar quanto dinheiro está disponível para o projeto e se, com esse valor, será possível cumprir as necessidades e os desejos. Veja quanto vai custar cada parte e conte com a ajuda do seu instalador. Ele pode indicar os melhores produtos.

6. Preparação do imóvel

Isole as áreas onde as reformas serão realizadas para evitar danos a outros elementos da casa. Proteja pisos e paredes adjacentes e lembre-se do desligamento do registro de água.

Ao reformar a casa, é importante estabelecer um plano de manutenção preventiva (Imagem: maruco | Shutterstock)

7. Faça manutenção preventiva

Estabeleça, com o seu instalador, um plano de manutenção preventiva para o antes e o pós-reforma, assim você garante um serviço mais assertivo e longevidade de sistemas como o hidráulico e o elétrico.

8. Pense no destino dos entulhos e das sobras

Durante a obra e, principalmente, ao fim dela, não se esqueça de dar a destinação correta aos entulhos e sobras acumulados. De preferência, contrate um serviço especializado para levar esses materiais aos locais certos e de maneira sustentável.

9. Combine funcionalidade com conforto no home office

Abra as janelas e sinta a luz do sol. Refaça o layout, aumente os pontos de tomada e iluminação. Dessa forma, qualquer cantinho do seu espaço estará apto para trabalhar no notebook. Verifique o quadro de luz e, se necessário, refaça a fiação seguindo os requisitos de segurança, evitando sobrecargas ou curtos.

10. Respeito aos prazos e vistoria final

Alinhe com o profissional os prazos estabelecidos para a reforma. Além de garantir um cronograma dentro do orçamento, isso minimiza o tempo em que a água estará desligada e reduz possíveis desconfortos para os moradores. Ao final, realize, com o profissional encarregado pela obra, uma vistoria para entrega da reforma. Confira se está tudo conforme planejado, se não há detalhes a serem retocados e, se tudo estiver certo, é hora de aproveitar sua nova casa!

Por Ana Caroline Carvalho