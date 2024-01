7 filmes e séries inspirados em jogos de videogame

O mundo dos videogames é um vasto reino de criatividade, narrativas cativantes e universos imersivos, tão ricamente elaborados que transcenderam as telas dos consoles para se tornarem fontes de inspiração para filmes e séries.

Há desde aventuras cheias de ação até dramas intensos, oferecendo aos fãs tanto dos jogos quanto do entretenimento audiovisual uma experiência única e emocionante, repleta de familiaridade e novidade ao mesmo tempo.

A seguir, confira alguns filmes e séries inspirados em jogos de videogame!

“Resident Evil: O Hóspede Maldito” mostra luta contra vírus que transforma humanos em zumbis (Imagem: Reprodução digital | Constantin Film | New Legacy Films | Davis Films | Impact Pictures | Capcom)

1. Resident Evil: O Hóspede Maldito (2002)

Este filme, dirigido por Paul W.S. Anderson, é baseado na franquia de jogos de survival horror da Capcom. Ele segue Alice, interpretada por Milla Jovovich, em um laboratório subterrâneo da Umbrella Corporation, em que um vírus transforma seres humanos em zumbis. A narrativa envolve a luta da jovem e um grupo de sobreviventes contra as criaturas e a corporação responsável pelo desastre.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Google Play Filmes e TV e Apple TV.

“Pokémon: Detetive Pikachu” explora um mundo onde Pokémon e humanos coexistem (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

2. Pokémon: Detetive Pikachu (2019)

Misturando live-action com animação, o filme acompanha Tim Goodman, interpretado por Justice Smith, que se une a um Pikachu detetive falante, com a voz de Ryan Reynolds, para investigar o desaparecimento de seu pai. Baseado no jogo “Detective Pikachu”, o longa explora um mundo onde Pokémon e humanos coexistem.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Netflix, Google Play Filmes e TV, Paramout+ e Apple TV.

“The Witcher” mostra um caçador de monstros em um mundo de fantasia (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

3. The Witcher (2019)

Baseada nos livros que também inspiraram a série de jogos da CD Projekt Red, “The Witcher” segue Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill, um caçador de monstros, em um mundo de fantasia repleto de intrigas políticas, criaturas místicas e um destino entrelaçado com a feiticeira Yennefer (Anya Chalotra) e a princesa Ciri (Freya Allan).

Onde assistir: Netflix.

“Sonic: O Filme” acompanha a história do ouriço azul famoso nos games da Sega (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

4. Sonic: O Filme (2020)

Este filme segue Sonic, o ouriço azul supersônico, que vem para a Terra e se une a Tom, interpretado por James Marsden, para escapar do vilão Dr. Robotnik (Jim Carrey). A narrativa é uma aventura divertida e familiar, baseada na popular série de jogos da Sega.

Onde assistir: Prime Video, Netflix, Google Play Filmes e TV e Apple TV.

“Mortal Kombat” acompanha lutadores de diferentes origens (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

5. Mortal Kombat (2021)

Inspirado na franquia de jogos de luta da Midway Games, este filme acompanha lutadores de diferentes origens reunidos por uma competição mística, o torneio Mortal Kombat, para proteger a Terra de invasores de outro reino. A trama é repleta de lutas e referências aos personagens icônicos do jogo.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Google Play Filmes e TV e Apple TV.

“Halo” mostra um supersoldado ciberneticamente aprimorado (Imagem: Reprodução digital | Paramout+)

6. Halo (2022)

Baseada na série de jogos de mesmo nome, “Halo” segue Master Chief (Pablo Schreiber), um supersoldado ciberneticamente aprimorado, enquanto luta contra uma aliança alienígena chamada Covenant em um futuro distante.

Onde assistir: Paramout+.

“The Last of Us” segue a jornada de Joel e Ellie em um mundo pós-apocalíptico (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

7. The Last of Us (2023)

A série é uma adaptação do popular jogo pós-apocalíptico da Naughty Dog. Ela segue Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey), dois sobreviventes tentando encontrar um caminho em um mundo devastado por uma pandemia que transformou grande parte da humanidade em criaturas violentas.

Onde assistir: HBO Max.