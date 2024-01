3 tendências de moda e beleza para 2024

A moda é um ciclo de renovação. De estação a estação, ela se transforma, absorvendo influências culturais, sociais e tecnológicas. Assim, cores vibrantes, estampas ousadas, cortes de cabelo inovadores e acessórios marcantes ditam as tendências, aumentando a expectativa sobre “qual será o próximo sucesso?”.

Segundo o relatório anual feito pela plataforma Pinterest, o Pinterest Predicts, o foco dos looks em 2024 será em peças retrô e looks vintages personalizados. Os dados são baseados na análise de pesquisas de mais de 480 milhões de usuários em todo o mundo.

Diante disso, a Black Influence, agência especializada em cultura negra, conteúdo e marketing de influência, reuniu o time de especialistas para destacar quais são as principais tendências para 2024. Confira!

1. Foco nos cabelos entrelaçados

Para Negga Lee, especialista da agência, os cabelos entrelaçados serão os grandes destaques dessa temporada. “Em 2024, o entrelace capilar surge como uma tendência vibrante e sustentável. Os cabelos entrelaçados com materiais orgânicos e biofibras proporcionam uma opção inovadora e ecologicamente consciente. Essa abordagem não apenas destaca a diversidade de texturas, mas também ressalta o compromisso com práticas sustentáveis na moda capilar. O entrelace oferece uma expressão única, unindo estilo e responsabilidade ambiental”, afirma.

2. Versatilidade nas peças

Andreza Ramos, consultora de estilo, explica que não é preciso investir em muitas peças para esse verão. “Tenha um guarda-roupa inteligente com peças coringas e versáteis que te representem, assim sempre terá mais que uma opção de look mesmo com poucas roupas”, indica.

“Para quem tem medo de errar ou não sabe por onde começar, os vestidos são uma ótima alternativa. Além disso, incluir tecidos diferenciados e texturas é uma forma simples de deixar o visual mais elaborado e fashionista sem precisar criar camadas numerosas”, acrescenta.

As maquiagens mais naturais serão grande sucesso em 2024 (Imagem: Rido | Shutterstock)

3. Maquiagem leve e suave

Sobre maquiagem, Bielle, especialista da equipe, declara que essa temporada será de tons mais leves. “A consultoria de cores Pantone revelou que a cor escolhida para o ano de 2024 será a Peach Fuzz, o tom de pêssego mais elegante e suave”, explica.

Essa mesma tendência estará em alta nas makes. “As maquiagens mais naturais com uma boa preparação de pele, traços contínuos, cílios evidenciados, contorno marcado e blush mais acentuado serão o grande sucesso de 2024 — o que será um grande desafio para quem gosta de bases com alta cobertura e de camada grossa. Em contrapartida, quem já vem investindo nesse formato clean girl — que, particularmente falando, sempre foi meu favorito —, conseguirá brincar com as possibilidades do must have dessa temporada”, diz a especialista.

Ainda segundo ela, vale a pena investir em bases híbridas, produtos como BB Cream, bases hidratantes ou oils para misturar com a base e trazer um tom mais viçoso à pele. “Corretivos com alta durabilidade e de camada fina também funcionam muito. Na boca, lápis para contorno nunca sai do catálogo e lip tint ou gloss para as produções. Isso tudo sem perder sua personalidade, afinal a melhor maquiagem é aquela que te potencializa e exalta a beleza que você já possui”, finaliza.

Por Laise Alves