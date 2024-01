A culinária libanesa é reconhecida mundialmente pela sua riqueza de sabores, aromas e ingredientes frescos que refletem a tradição e a hospitalidade do Líbano. As receitas são uma celebração da diversidade de ingredientes, combinando ervas frescas, especiarias exóticas e métodos de preparo que transformam simples pratos em verdadeiras obras de arte gastronômica. Pensando nisso, confira 5 receitas práticas da culinária libanesa para você experimentar!

Quibe assado

Ingredientes

500 g de carne moída

1 cebola ralada

5 dentes de alho picados

250 g de trigo para quibe

para quibe Folhas de 1 maço de hortelã picadas

Pimenta síria a gosto

3 colheres de sopa de margarina

Sal a gosto

Água

Azeite para untar

Recheio

4 cebolas cortadas em rodelas

3 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Lave o trigo em água corrente e, depois, deixe de molho na água em um recipiente por 2 horas. Após, com ajuda de um pano de prato, esprema o trigo para retirar toda a água. Coloque o trigo em um recipiente e acrescente a carne moída, a cebola, o alho, a hortelã, o sal e a pimenta síria e misture. Em seguida, adicione a margarina e misture novamente. Coloque metade da massa em uma assadeira untada com azeite e coloque a cebola do recheio e regue com azeite. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 1 hora. Sirva em seguida.

Tabule

Ingredientes

3 xícaras de chá de trigo para quibe lavado e escorrido

10 tomates cortados em cubos

3/4 de xícara de chá de salsa picada

3/4 de xícara de chá de cebolinha picada

1/2 xícara de chá de hortelã picada

picada 1 cebola picada

3 pepinos descascados e cortados em cubos

200 ml de água morna

Folhas de alface, sal e azeite de oliva a gosto

Suco de 2 limões

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o trigo e cubra com água morna. Espere o trigo assentar e deixe descansar por 20 minutos. Após, solte o trigo com o garfo e adicione a cebolinha, a salsa, a hortelã, o pepino, a cebola e os tomates. Tempere com o sal, o azeite e o suco de limão. Mexa bem e transfira para uma travessa com folhas de alface. Regue com azeite e sirva em seguida.

Homus tradicional libanês (Imagem: Veronika Idiyat | Shutterstock)

Homus tradicional libanês

Ingredientes

250 g de grão-de-bico

100 g de tahine (pasta de gergelim)

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água

2 dentes de alho picados

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 24h. No dia seguinte, escorra e lave em água corrente. Coloque o grão-de-bico em uma panela e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macio. Depois, descasque os grãos e bata-os em um processador até que formem uma pasta homogênea. Transfira para uma tigela grande e adicione o tahine, o suco de limão, o sal e o alho. Mexa bem e leve à geladeira por 20 minutos. Sirva em seguida.

Coalhada seca temperada

Ingredientes

400 ml de iogurte natural sem açúcar

sem açúcar 2 colheres de sopa de zaatar

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Cubra um copo alto com uma peneira e um pano limpo. Em seguida, despeje o iogurte natural sobre o pano. Forme uma trouxa com o pano e leve à geladeira por 24 horas para ser drenado e secar. No dia seguinte, remova o tecido com a coalhada já drenada. Transfira a coalhada para um prato e com uma espátula, abra a mistura. Regue com azeite e junte o sal, a pimenta-do-reino, o zaatar e a páprica defumada. Misture bem e sirva.

Charuto de folha de uva (Imagem: diplomedia | Shutterstock)

Charuto de folha de uva

Ingredientes

500 g de folha de uva

1 kg de carne moída

2 xícaras de chá de arroz cru lavado e escorrido

1 cebola picada

2 colheres de sopa de óleo de soja

2 dentes de alho amassados

1 colher de café de pimenta síria

3/4 de xícara de chá de hortelã picada

Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Com uma faca, retire os talos das folhas de uva. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, mergulhe as folhas na água e aguarde murchar. Escorra e aguarde secar. Em um recipiente, misture os demais ingredientes. Em uma superfície, abra as folhas de uva (reserve algumas para o cozimento), deixando a parte mais opaca para cima, coloque o recheio no centro, dobre as laterais e enrole em formato de charuto. Forre o fundo de uma panela de pressão com algumas folhas de uva. Coloque os charutos em camadas na panela, regando com azeite. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após iniciar a pressão. Sirva em seguida.