4 receitas com carboidrato de rápida absorção para o pré-treino

Os carboidratos são alimentos indispensáveis em uma dieta equilibrada e saudável, especialmente para quem treina. Isso porque eles são o principal combustível utilizado pelo corpo como fonte de energia, bem como favorece o ganho de massa muscular. “O aporte adequado de carboidrato na alimentação melhora o desempenho durante o exercício”, afirma a nutricionista Natália Colombo.

No entanto, se você está cansado de consumir sempre os mesmos pratos, existe uma infinidade de opções para variar o cardápio e manter a dieta atrativa. A seguir, confira 4 receitas ricas em carboidratos de rápida absorção para inserir no seu dia a dia!

Biscoito de arroz

Ingredientes

500 g de arroz integral cozido

integral cozido 2 ovos

6 colheres de sopa de mel

4 colheres de sopa de amido de milho

120 g de amêndoas laminadas

100 g de castanha-de-caju picadas

2 colheres de sopa de óleo de coco

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o arroz, as amêndoas e as castanhas-de-caju e triture bem. Após, transfira a mistura para um recipiente, adicione o amido de milho, o ovo e o óleo de coco e misture até obter uma consistência homogênea. Em seguida, unte uma superfície lisa com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Com o auxílio de um cortador em círculo, corte os biscoitos e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pão de batata-doce na frigideira

Ingredientes

1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 1/2 xícara de chá de queijo branco ralado

1 xícara de chá de farelo de aveia

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa lisa. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Após, retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os pães sobre ela e doure os dois lados. Sirva em seguida.

Panqueca de banana (Imagem: Ustynchenko Iryna | Shutterstock)

Panqueca de banana

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 colher de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 ovos

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o ovo, a aveia e o cacau em pó e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre ela, cozinhe até começar a fazer bolhas e, com cuidado, vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Empada de tapioca com frango

Ingredientes

4 ovos

8 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1 tomate sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, a tapioca e o sal e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o frango, o tomate e os temperos e mexa para incorporar. Após, unte forminhas para empada com azeite e enfarinhe com farinha de trigo integral. Disponha metade da massa sobre ela, cubra com o recheio e finalize com a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.