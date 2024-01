Concurso Público Unificado: 49 dicas para passar no exame

Na quarta-feira (10/01), o Governo Federal, por meio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), lançou um conjunto de oito editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Nos documentos, são apresentados os diferentes blocos temáticos contemplados durante o processo de seleção para vagas no setor público. Isso porque o exame permitirá inscrição para mais de um cargo, desde que no mesmo eixo.

A prova será realizada no dia 5 de maio e contará com avaliações objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. E se você deseja conquistar uma das 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos federais, é bom começar a se preparar, pois o processo seletivo é concorrido.

Por isso, os professores Adriano Paciello, Alexandre Daumerie, Édson Correa, Marcelo de Jesus Cortez, Michelle Mendes e Sérgio Casimiro listam algumas dicas para você alcançar a vaga tão desejada. Confira!

Atenção à banca e ao conteúdo

Cada concurso possui um peso nas matérias. Logo, para cada um deles, uma matéria deve ser mais estudada;

Logo, para cada um deles, uma matéria deve ser mais estudada; Esteja afiado com as matérias básicas, como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico e Informática, afinal a maioria – senão todos os concursos – cobra tais assuntos;

É preciso sentir-se à vontade. Não há milagres, conhecer bem a banca é uma dica valiosa;

É necessário saber quais assuntos são mais cobrados e o estilo das questões nas provas. Se a pessoa fez isso durante a preparação, é comum se deparar com questões que viu durante o estudo, ao menos no mesmo estilo.

Intercale as disciplinas nos momentos de estudo para trabalhar diferentes áreas do cérebro (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Analise as questões que você costuma errar

Quanto à correção, não se limite a ver qual é a opção correta. Quando errar, veja também por que errou;

Procure intercalar as disciplinas. Por exemplo, num concurso em que haja Direito Penal e Processo Penal, não responda às duas disciplinas na sequência, intercale com Matemática ou outra matéria de Direito;

ou outra matéria de Direito; Estabeleça horas para começar e para terminar o estudo;

Escolha o momento em que você está mais concentrado para estudar as matérias mais difíceis.

Intercale as disciplinas estudadas

Procure intercalar o estudo entre disciplinas de exatas e humanas. Assim, trabalhará diferentes áreas do cérebro;

Revise o que você estudou para não correr o risco de esquecer;

Quando estiver estudando, faça anotações e marque o que você achar mais importante;

Se tiver alguma matéria que acha muito difícil, separe um dia só para ela;

Todo mês, revise todo o material de estudo;

Mantenha-se informado sempre, procure ler diariamente jornais e ouça os principais noticiários. É fundamental para questões de atualidades;

jornais e ouça os principais noticiários. É fundamental para questões de atualidades; Não adianta estudar por 8 horas consecutivas a mesma disciplina, nesse tempo é possível estudar várias disciplinas de forma intercalada (ao menos 2, mas não ultrapassando 50 minutos de estudos, intercalados com 10 minutos de descanso).

Redação

Deve-se ler atentamente a proposta de redação, compreender o tema (não apenas o assunto) e seguir as instruções de comando da prova;

Tome muito cuidado com relação ao tema da redação. Fuga total anula seu texto, fuga parcial ao tema desconta pontos em sua nota final;

Deve-se dominar o gênero textual que o concurso exige. Por isso, leia o edital do concurso e verifique qual o gênero textual que será cobrado. Estude a estrutura textual , os elementos que caracterizam esse tipo de texto, o que é permitido e o que não é permitido;

, os elementos que caracterizam esse tipo de texto, o que é permitido e o que não é permitido; Seu texto deve ser inteligível, ou seja, quem for ler não pode ter dificuldades para compreendê-lo;

Evite parágrafos muito longos, com frases muito truncadas, pois você pode correr o risco de cometer alguns deslizes;

Seguir a norma padrão da língua é importante para a escrita de qualquer texto em uma prova;

Deve-se tomar cuidado com a ortografia das palavras, a concordância verbal e nominal, a acentuação e a pontuação;

Fuja do senso comum. Explore ideias novas. Demonstre ter conhecimento de mundo, valendo-se de tudo o que você aprendeu, inclusive em áreas como História , Filosofia e Sociologia;

, Filosofia e Sociologia; Planeje o texto, buscando informações sobre o que se pretende escrever — anote essas informações;

Faça uma primeira versão do texto; releia o que escreveu em voz alta; corrija o que estiver errado, passe a limpo e entregue a redação;

Escreve melhor quem lê mais, porque o autor se familiariza com as estruturas textuais, aprende novas palavras e adquire mais repertório;

Evite usar expressões radicais, preconceituosas e emocionais.

Treine

Faça provas recentes da mesma banca para conhecer o estilo de questões e assuntos preferidos;

para conhecer o estilo de questões e assuntos preferidos; Seja qual for o concurso, em primeiro lugar, pegue os editais anteriores e trabalhe de acordo com eles, nem mais nem menos;

Participe de alguns concursos, ainda que não seja a vaga que deseja, assim você saberá planejar melhor o tempo que tem para realizar a prova;

Treine os exercícios de lógica para ganhar velocidade na hora da prova.

Descanse

Muito importante é não se bitolar. O necessário é ter disciplina, pois descanso também é treino;

Quando sentir que não está concentrado o suficiente, pare e descanse, não perca o seu tempo;

Se estiver muito cansado, reserve um tempo para o lazer, mas não desista de estudar;

Procure dormir bem. Perder noites de sono estudando pode até atrapalhar;

Beba bastante água e se alimente adequadamente. Corpo e mente precisam estar equilibrados;

Procure praticar alguma atividade física. Isso ajuda a estimular o cérebro.

Preste atenção aos enunciados durante a prova (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Antes da prova

Procure relaxar no dia anterior à prova;

Antes de sair de casa para fazer a prova, olhe bem o endereço, separe o material pedido no edital e saia com antecedência para não correr o risco de chegar atrasado;

Procure levar água e alimentos para comer durante a prova, pois costumam ser longas;

e alimentos para comer durante a prova, pois costumam ser longas; Vá para a prova com roupa e sapato confortáveis.

Durante a prova

Fique atento aos enunciados. Muitas vezes, as questões trazem verbos com a regência cobrada em outra pergunta. Por exemplo: “Assinale a sentença que OBEDEÇA À norma culta”. Caso apareça uma questão sobre a regência do verbo OBEDECER, a resposta estaria ali mesmo;

Saiba dividir o tempo da prova, que, em geral, é mais ou menos de três minutos por questão;

Quando não souber ou estiver em dúvida, passe para a seguinte, não perca tempo;

Faça primeiro as questões que sabe e, no final, se sobrar tempo, dedique-se às mais difíceis;

Procure reservar o tempo especial para as matérias que valem mais pontos;

Reserve pelo menos 30 minutos para passar as respostas para o cartão.

Depois da prova