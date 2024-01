5 receitas de sorvetes cremosos para refrescar

Com as altas temperaturas, nada melhor do que saborear deliciosos sorvetes cremosos para refrescar o paladar e amenizar o calor. Com ingredientes simples e instruções fáceis de seguir, essas receitas são ideais tanto para iniciantes na cozinha quanto para amantes da culinária mais experientes. Pensando nisso, reunimos 5 receitas de sorvetes cremosos e caseiros para você experimentar!

Sorvete de baunilha

Ingredientes

790 g de leite condensado

1 xícara de chá de leite integral

300 g de creme de leite

1 colher de sopa de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, junte o leite condensado, o leite integral, o creme de leite e a essência de baunilha. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de chocolate com amêndoas

Ingredientes

180 g de amêndoas

400 g de chocolate amargo derretido

900 g de creme de leite

395 g de leite condensado

500 ml de leite integral

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 xícara de chá de cacau em pó 70%

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de morango (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Sorvete de morango

Ingredientes

600 g de creme de leite

250 g de morango fresco

395 g de leite condensado

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de coco

Ingredientes

400 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de leite em pó

100 g de coco ralado

600 g de creme de leite

395 g de leite condensado

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de manga

Ingredientes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite gelado

100 ml de leite

2 mangas descascadas e picadas

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira a mistura para um recipiente com tampa e mantenha no congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete em uma batedeira e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 6 horas. Sirva em seguida.