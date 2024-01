3 receitas práticas e deliciosas de bolo de fubá

O bolo de fubá é muito apreciado entre os brasileiros. Por isso, é muito comum encontrá-lo na mesa de café da manhã ou lanche da tarde. Tradicionalmente preparado com fubá, farinha de trigo, açúcar e leite, ele fica pronto em poucos minutos, o que facilita a correria do dia a dia.

Mas, se você deseja fugir da versão clássica e experimentar novos sabores, também é possível incrementar com outros ingredientes deliciosos. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas diferentes e saborosas de bolo de fubá para satisfazer o seu paladar. Confira!

Bolo de fubá cremoso

Ingredientes

4 xícaras de chá de leite

4 ovos

2 xícaras de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/5 de xícara de chá de fubá

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, os ovos, o açúcar, a manteiga e o queijo e bata até ficar homogêneo. Adicione o sal, o fubá e a farinha de trigo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e misture para incorporar. Reserve. Unte uma forma redonda com furo no meio com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de fubá com laranja

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

4 ovos

1 xícara de chá de óleo

200 ml de suco de laranja

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Açúcar para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, peneire o fubá, o açúcar e a farinha de trigo e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo e o suco de laranja e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione essa mistura aos ingredientes secos e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo e disponha a massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e finalize polvilhando com o açúcar. Sirva em seguida.

Bolo de fubá com goiabada (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Bolo de fubá com goiabada

Ingredientes

1 ovo

1/5 de xícara de chá de fubá

200 ml de óleo

200 ml de leite

1 xícara de chá de açúcar

1/5 de xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Goiabada picada a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o ovo, o leite, o óleo, o açúcar e o fubá e bata até ficar homogêneo. Após, transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e o fermento químico e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje metade da massa e distribua os pedaços de goiabada. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.