Veja como reaplicar o protetor solar sem estragar a maquiagem 

Para aqueles que não abrem mão da maquiagem, reaplicar o protetor solar pode parecer um desafio. No entanto, abrir mão desse passo crucial não é uma opção viável. O indicado é aplicar o protetor solar todos os dias pela manhã, mas é importante destacar que uma única aplicação não é o bastante.

“O ideal é aplicar o produto logo pela manhã, antes de sair de casa, mas também é muito importante reaplicá-lo depois de algumas horas, tanto para quem trabalha em local fechado (já que a luz artificial das lâmpadas e do computador também emitem radiações UV) e principalmente para quem se expõe ao sol durante boa parte do dia”, afirma a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia.

Textura e fórmula ideais

Segundo a médica, o primeiro passo para conseguir reaplicar o protetor por cima da maquiagem é combinar a textura e a fórmula dos produtos. O ideal é escolher a mesma textura de protetor solar e de base de maquiagem ou BB Cream, para permitir que o filtro consiga fazer várias camadas sem “craquelar” na pele.

“Geralmente, a fórmula cremosa da base e do protetor é a mais vantajosa. Outra dica importante é optar por um protetor solar oil-free [livre de óleo na composição], que tenha um acabamento seco com efeito matte. Assim, o acúmulo de protetor ao longo do dia não vai deixar aquela sensação gordurosa na pele do rosto”, sugere. “Os protetores solares com cor também oferecem boa cobertura e podem ajudar a substituir a base”, indica.

O lenço demaquilante ajuda a remover o excesso de oleosidade, preparando a pele para uma aplicação uniforme do protetor solar (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock)

Dicas para reaplicação

Na hora da aplicação, a médica passa algumas dicas para não prejudicar muito a make. “Na pele maquiada, remova a oleosidade e o brilho da pele por meio de leves batidinhas com papel-toalha. Certifique-se de remover bem nos cantinhos dos olhos e do nariz. Se você tem a pele muito oleosa, o ideal é utilizar lencinhos demaquilantes para remover a make; basta remover apenas a base, deixando a maquiagem dos olhos e o batom intactos”, diz.

“Em seguida, aplique o protetor solar em todo o rosto, de preferência com uma esponjinha que auxiliará na hora de aplicar o produto com aquelas ‘batidinhas'”, destaca a Dra. Lilian Brasileiro. Outra boa forma de reaplicar o filtro solar é por meio do uso de filtros solares em pó que não requerem a retirada do filtro aplicado mais cedo.

Importância do protetor solar

É importante lembrar que o protetor solar não deve ser negligenciado, pois previne o envelhecimento precoce da pele, além de minimizar a chance de diversos outros problemas – incluindo o câncer de pele.

“Aplique o protetor todos os dias do ano, sem exceção, e reaplique-o a cada duas horas. No caso de exposição direta, principalmente no verão, época de praia e piscina, reaplique-o a cada duas horas e todas as vezes que tiver contato com água ou suor excessivo. Além disso, nunca se esqueça: o produto deve ter FPS de 30 para cima. Qualquer dúvida quanto ao melhor produto a utilizar para seu tipo de demanda, procure um médico que ele te ajudará”, finaliza a especialista.

Por Paula Amoroso