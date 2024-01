Veja a importância da tosa higiênica para cachorros 

A tosa higiênica em cachorros é um procedimento de aparagem dos pelos, direcionado principalmente às áreas que requerem cuidados especiais para manter a higiene do animal. Geralmente, é realizada em regiões como ao redor dos olhos, orelhas, patas, genitais e ânus.

Esta prática é recomendada para prevenir o acúmulo de sujeira, emaranhados de pelos, e contribuir para a saúde e bem-estar do pet. Logo, a importância dela vai além da questão estética, pois permite uma melhor higiene do animal. Por exemplo, manter os pelos ao redor dos olhos curtos pode prevenir irritações e infecções oculares. Nas patas, a tosa evita o acúmulo de sujeira entre os dedos, reduzindo o risco de infecções de pele.

Diferença entre tosa comum e tosa higiênica

A diferença entre a tosa comum e a tosa higiênica reside principalmente no objetivo e na área específica em que são realizadas. A primeira é um procedimento de aparagem mais abrangente, focado na redução geral do comprimento da pelagem do animal para um visual específico ou para aliviar o calor em determinadas épocas do ano. Por outro lado, a tosa higiênica tem um propósito mais direcionado, concentrando-se na limpeza e cuidado de áreas específicas do corpo do cão.

Em média, a tosa higiênica pode ser realizada a cada 4 a 6 semanas, dependendo do tipo de pelagem e nível de atividade do animal (Imagem: BY-_-BY | Shutterstock)

Quando realizar a tosa higiênica?

A tosa higiênica é recomendada periodicamente, variando de acordo com a raça, tipo de pelagem e nível de atividade do animal. Em média, pode ser realizada a cada 4 a 6 semanas, mas alguns cães podem necessitar com mais frequência, principalmente os de pelagem longa ou densa.

Raças mais indicadas

Quanto às raças de cães que se beneficiam da tosa higiênica, geralmente são aquelas com pelagem longa ou densa, como poodles, maltês, shih tzus, lhasa apsos, yorkshire terriers, entre outras. No entanto, mesmo cães de pelagem curta podem necessitar de tosa em áreas específicas para manter a higiene adequada.

Cuidados importantes com a tosa higiênica

A execução da tosa higiênica requer cuidado e precisão para evitar machucados. Idealmente, deve ser realizada por um profissional qualificado, como um tosador. Além disso, é importante usar equipamentos adequados e manter o animal calmo durante o procedimento, evitando estresse.