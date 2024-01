9 diferenças entre o buldogue inglês e o buldogue francês

As confusões sobre os cachorros buldogue inglês e buldogue francês são comuns devido a algumas semelhanças físicas e ao fato de ambas as raças pertencerem à família dos buldogues. A proximidade nas denominações também pode levar à confusão, mas é importante ressaltar que são raças distintas, cada uma com suas características específicas, diferenças de tamanho, histórico, temperamento e padrões de pelagem.

Por isso, a seguir, confira algumas diferenças entre o buldogue inglês e o buldogue francês!

1. Origens e história

O buldogue inglês é uma raça mais antiga, remontando a séculos de história na Inglaterra, onde era usado inicialmente em lutas contra touros. Enquanto isso, o buldogue francês, segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia, é resultado de diferentes cruzamentos feitos pelos criadores apaixonados nos bairros populares de Paris nos anos 1880.

2. Tamanho

O buldogue inglês é geralmente maior e mais pesado em comparação com o buldogue francês. O primeiro pode pesar entre 22 e 25 kg, enquanto o francês geralmente pesa entre 8 e 14 kg, tornando-o menor e mais compacto.

3. Estrutura corporal

O buldogue inglês tem uma estrutura mais robusta e corporalmente mais pesada, com um peito mais largo e pernas mais curtas em comparação ao buldogue francês, que possui um corpo mais magro e ágil.

4. Cabeça e focinho

O buldogue inglês tem um crânio maior e um focinho mais curto e largo, enquanto o buldogue francês possui um crânio menor e um focinho mais longo e estreito.

5. Orelhas

Os buldogues ingleses geralmente têm orelhas caídas, pendentes para os lados, enquanto os franceses possuem orelhas grandes e eretas, com a ponta arredondada.

Comparado ao buldogue francês, o buldogue inglês tende a ser mais calmo e tranquilo (Imagem: Laurent Renault | Shutterstock)

6. Personalidade

Embora ambas as raças sejam afetuosas e sociáveis, o buldogue inglês tende a ser mais calmo e tranquilo, enquanto o buldogue francês é conhecido por ser mais ativo, brincalhão e pode exigir mais atividade física.

7. Saúde respiratória

Ambas as raças são braquicefálicas (cães com cabeça de formato achatado e o focinho de tamanho encurtado), mas o buldogue inglês tende a ter mais problemas respiratórios devido ao seu focinho extremamente curto, enquanto o buldogue francês possui um focinho ligeiramente mais longo.

8. Pelagem

Enquanto ambos têm pelagem curta e fácil de cuidar, o buldogue francês tem pelos mais suaves e apresenta cores sólidas, como fulvo, tigrado, creme, branco ou preto. O buldogue inglês, por sua vez, possui uma pelagem mais densa e grossa e tem uma variedade maior de cores e padrões, incluindo malhado, fulvo, tigrado ou branco sólido.

9. Cauda

Uma diferença notável está na cauda. O buldogue inglês geralmente possui uma cauda curta e reta, enquanto o buldogue francês tem uma cauda naturalmente curta ou parcialmente encurtada.