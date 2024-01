4 dicas para cuidar do seu animal de estimação no verão

O verão traz consigo o sol intenso e altas temperaturas que levam nossos corpos aos extremos. É normal observar comunicados e avisos de cuidados com a saúde e a pele durante a estação, mas não são apenas nós, seres humanos, que sofremos com o calor nesse período. Outros importantes companheiros de vida também precisam de atenção e zelo: os pets.

Com as temperaturas e sensações térmicas batendo recordes, os animais passam a sofrer mais, bastante por conta de sua pelagem. Por isso, é necessário que os responsáveis pelos pets fiquem atentos aos sinais demonstrados por eles, como quando o cão fica mais ofegante e com a língua para fora, babando mais que o normal ou, até mesmo, apresentando perda de apetite.

Para orientar nos cuidados a esses companheiros, a veterinária e CEO da Clinicão (clínica veterinária), Monique Rodrigues, elenca algumas dicas sobre como assegurar maior proteção aos animais durante os dias mais quentes, adotando algumas medidas preventivas e cuidados. Confira!

1. Evite passeios no sol quente

Não saia para passear com altas temperaturas. Tenha cuidado com o solo para não queimar as patinhas do animal. Para isso, escolha horários de menor incidência solar, de preferência no início da manhã ou final da tarde.

2. Tenha cuidado com a hipertermia

Evite deixar seu pet em locais fechados ou mal arejados, como dentro de um carro em que não há circulação de ar. Garanta que seu bichinho esteja em superfícies frias, em que há maior circulação de ar e sombra.

A vacinação e a vermifugação ajudam a proteger o seu animal contra doenças comuns no verão (Imagem: Sumi Stocks | Shutterstock)

3. Mantenha a vacinação em dia

Mantenha seus pets sempre vermifugados e vacinados. Com o calor, há maior proliferação de pulgas, carrapatos e insetos. Além disso, deixe a pelagem um pouco mais curta, uma vez que facilita a visualização de parasitas. Mas atenção: não retire os pelos em excesso, pois poderá expor seu amiguinho a raios solares e provocar queimaduras. Consulte sempre seu veterinário.

4. Ofereça banhos refrescantes regularmente

Além de impedir o ressecamento de pelos e a proliferação de fungos e bactérias no pet, causando alergias e outros sintomas, um banho fresco é sempre bem-vindo em dias ou épocas de altas temperaturas, mantendo o animal sempre refrescado para combater o intenso calor.

Por Victoria Muzi da Costa