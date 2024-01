5 massas leves e práticas para o jantar

O jantar, embora muitas vezes negligenciado, é uma das refeições mais importantes do dia e desempenha um papel crucial em nosso bem-estar. Depois de um dia agitado, é esta refeição que vai recarregar nossas energias e promover a recuperação noturna.

Uma das alternativas práticas e nutritivas para o jantar é optar por massas leves. Elas oferecem uma solução rápida e versátil, sendo fácil de preparar. Além disso, proporcionam uma base rica em carboidratos, essenciais para a obtenção de energia sustentada.

A seguir, confira algumas receitas de massas leves e práticas para o jantar!

Nhoque de batata-doce e sálvia

Ingredientes

2 batatas-doces roxas descascadas e picadas

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

Sal, noz-moscada moída, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de folhas de sálvia fresca

Água

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de um garfo, amasse as batatas ainda quentes. Adicione a farinha de aveia, o ovo, o sal e a noz-moscada. Misture bem até formar uma massa homogênea. Se a massa estiver muito pegajosa, adicione um pouco mais de farinha de aveia.

Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de aveia, divida a massa em porções e faça rolinhos com aproximadamente 1,5 cm de espessura. Corte os rolinhos em pequenos pedaços para formar os nhoques. Você pode marcar cada nhoque com um garfo.

Em uma panela grande, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e cozinhe os nhoques em porções. Quando subirem à superfície, estão prontos. Retire com uma escumadeira e reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione as folhas de sálvia e deixe-as dourar levemente no azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture os nhoques cozidos no molho de sálvia. Sirva em seguida.

Panqueca de beterraba com frango

Ingredientes

Massa

2 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

2 xícaras de chá de leite de soja

1 beterraba descascada e picada

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola descascada e picada

1 tomate picado

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Em seguida, acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Massa

Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, os ovos, o leite, a beterraba e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma panela com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a medida de uma concha de massa e cozinhe até ficar firme. Com cuidado, vire a panqueca e cozinhe por mais 1 minuto. Retire do fogo e reserve. Repita o processo com toda a massa.

Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de frango, disponha sobre o disco de panqueca e enrole. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Pastel de forno com frango e brócolis

Ingredientes

Massa

2 xícaras de farinha de trigo integral

1 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água morna

1/4 de xícara de chá de azeite

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Azeite para untar

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

1 cenoura ralada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Depois, adicione o frango, o brócolis, a cenoura, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 5 minutos. Reserve.

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a água morna e o azeite. Mexa até obter uma massa homogênea. Sove a massa em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo até ficar lisa e elástica. Deixe descansar por 5 minutos.

Montagem

Divida a massa em pequenas porções e abra cada uma em discos finos. Coloque uma porção do recheio no centro de cada disco de massa e dobre-a ao meio, formando um semicírculo, e pressione as bordas com um garfo para selar. Coloque os pastéis em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de servir.

Ravióli de espinafre com tofu (Imagem: janosmarton | Shutterstock)

Ravióli de espinafre com tofu

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo integral

250 ml de água

250 g de semolina

Farinha de trigo integral para polvilhar

Água para cozinhar

Recheio

200 g de espinafre refogado

1 colher de sopa de alho picado

200 g de tofu amassado

amassado Cheiro-verde e sal a gosto

Azeite

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e o tofu e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal e adicione o cheiro-verde. Reserve.

Massa

Em uma tigela grande, junte a farinha de trigo e a semolina e adicione água aos poucos, mexendo para incorporar gradualmente. Mexa até obter uma massa homogênea. Abra a massa com um rolo em uma superfície lisa polvilhada com farinha de trigo. Com o auxílio de uma faca, corte a massa no formato de um retângulo, recheie, dobre com cuidado e feche pressionando as laterais com um garfo. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Depois, com uma escumadeira, disponha, aos poucos, os raviolis e cozinhe até emergirem à superfície. Retire-os da panela e sirva em seguida.

Quiche de espinafre e tomate-cereja

Ingredientes

1 xícara de farinha de trigo integral

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

3 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

200 g de espinafre fresco e picado

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 cebola picada

4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo integral, o azeite de oliva e o sal até ficar homogêneo. Adicione a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Forre uma forma de quiche com a massa, pressionando-a no fundo e nas laterais. Depois faça furos na base com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar e reserve. Em uma tigela, bata os ovos e adicione o leite desnatado. Tempere com sal e pimenta. Em seguida, misture o espinafre e os ovos batidos.

Espalhe a mistura de espinafre sobre a massa pré-assada. Coloque por cima os tomates-cerejas. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos, ou até que a quiche esteja firme e dourada. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de cortar. Sirva quente ou em temperatura ambiente.