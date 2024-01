5 saladas refrescantes e nutritivas para o verão

Com a chegada do verão, nada é mais convidativo do que saborear refeições leves, refrescantes e repletas de nutrientes. Nesse contexto, as saladas se destacam como opções ideais para manter a saúde em dia. Elas combinam uma variedade de ingredientes frescos e sazonais que não apenas satisfazem o paladar, mas também proporcionam uma dose generosa de nutrientes essenciais. Pensando nisso, apresentamos 5 opções de saladas para você experimentar e se manter saudável!

Salada de rúcula com melancia e queijo feta

Ingredientes

1 fatia de melancia sem sementes e cortada em cubos

sem sementes e cortada em cubos 300 g de queijo feta cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de folhas de rúcula

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a melancia, o queijo feta e a rúcula. Regue com o azeite e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.

Salada de quinoa com abacate

Ingredientes

100 g de quinoa cozida

cozida 1 pepino cortado em rodelas

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 abacate cortado em cubos

1/2 xícara de chá de coentro picado

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a quinoa, o pepino, o tomate-cereja e o abacate. Adicione o coentro e regue com o suco de limão e o azeite. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.

Salada de atum com feijão-branco (Imagem: Armushik | Shutterstock)

Salada de atum com feijão-branco

Ingredientes

170 g de atum sólido ao natural

sólido ao natural 1 xícara de chá de feijão-branco cozido

1 cebola-roxa cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de coentro picado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o atum, o feijão-branco, a cebola-roxa e o coentro. Tempere com o suco de limão, o azeite e o sal. Misture e sirva em seguida.

Salada de folhas verdes com morango

Ingredientes

6 morangos cortados ao meio

cortados ao meio 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de folhas de agrião

1/2 xícara de chá de folhas de alface

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, junte as folhas de agrião, alface e rúcula. Acrescente os morangos e tempere com o suco de limão e sal. Regue com azeite, misture e sirva em seguida.

Salada de frango com maçã e nozes

Ingredientes

1 maçã vermelha sem sementes e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de folhas de alface-crespa

1 pepino cortado em rodelas

60 g de queijo minas frescal cortado em cubos

Suco de 1 limão

2 talos de salsão picado

40 g de nozes

100 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira grande, coloque a alface-crespa, a maçã, o pepino, o queijo minas, o salsão e o frango. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e polvilhe com as nozes. Sirva em seguida.