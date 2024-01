11 novidades que chegam ao catálogo da Paramount+ em novembro

Em novembro, o catálogo da Paramount+ reserva inúmeras novidades aos assinantes. Começando pela minissérie ‘De La Calle’, que promete conquistar os apaixonados por produções musicais, e ‘The Curse’, estrelada pela vencedora do Oscar Emma Stone.

Na metade do mês, a plataforma de streaming disponibiliza o filme ‘Era Uma Vez… Em Hollywood’, que conta com os atores Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, e ‘Mães do Funk’, série documental nacional que acompanha a vida de mães de funkeiros.

Para não ficar de fora dessas e outras novidades, confira mais detalhes sobre as produções!

1. De La Calle (08/11)

‘De La Calle’ investiga a evolução da música urbana (Imagem: Reprodução digital | MTV e Paramount Pictures)

A produção investiga a cena latina para explorar e mapear a evolução da música e das culturas urbanas que desencadearam a revolução do RAP, Reggaeton, Bachata, Trap Latino, Cumbia e outros sons que influenciam a cultura de todo o mundo. Do “gingado” aos temas políticos, passando por fatos de rebelião, Barili interage com músicos, ícones culturais e personagens fascinantes que irão revelar a história da música urbana e a sua importância atualmente.

2. O Massacre de Waco: As consequências (09/11)

‘O Massacre de Waco: As consequências’ investiga os processos judiciais da tragédia de Waco (Imagem: Reprodução digital | Showtime)

Esta série é responsável por investigar os processos judiciais e tudo o que aconteceu em torno do cerco de Waco, tragédia da qual foram vítimas os membros do culto religioso Los Davidanos. Sob a suspeita de que este grupo armazenava armas ilegais, foi obtido um mandado de busca para entrar no complexo onde estavam sediados. Depois de não cumprir esta ordem, o FBI cercou completamente a fazenda durante 51 dias, o que culminou num ataque com gás lacrimogêneo que provocou um grande incêndio com mais de 50 vítimas.

3. The Curse (11/11)

‘The Curse’ conta a história de um casal recém-casado que tenta superar uma maldição (Imagem: Reprodução digital | Showtime)

Nesta comédia, os recém-casados Whitney e Asher tentam conceber um filho enquanto coestrelam seu novo, e problemático, programa de reforma residencial. No entanto, uma suposta maldição começa a perturbar o relacionamento do casal, colocando em prova a sua união e o sonho de construir uma família. Então, eles precisam superar as adversidades para conquistar os seus anseios.

4. As Pistas de Blue e Você – 4ª temporada (11/11)

‘As Pistas de Blue e Você’ acompanha as aventuras de Blue para resolver desafios com o amigo Josh (Imagem: Reprodução digital | Nickelodeon e Treehouse TV)

Os pequenos já podem comemorar, pois neste mês também há novos episódios de ‘As Pistas de Blue e Você’. Nesta animação divertida e emocionante, Blue convida a todos para ajudá-la a encontrar pistas e resolver desafios ao lado de seu amigo Josh, tudo isso enquanto exercita a criatividade e a imaginação das crianças.

5. Mercy: Golpe de Misericórdia (12/11)

‘Mercy: Golpe de Misericórdia’ conta a história de dois irmãos que descobrem segredos familiares ao visitarem a mãe enferma em sua cidade natal (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

No longa, quatro irmãos, que não possuem uma relação muito próxima, retornam à cidade natal para se despedirem da sua mãe, que está muito enferma. Contudo, o que era para ser uma última visita à casa, logo se torna ocasião em que velhos segredos familiares são revelados.

6. Anderson Spider Silva (16/11)

‘Anderson Spider Silva’ narra a história do lutador Anderson Silva até o estrelato (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

Criada por Marton Olympio, a produção conta a história do famoso lutador Anderson Silva. Na obra, o público pode acompanhar a vida do astro desde a sua estadia em Curitiba, onde vivia com a tia e conheceu o amor de sua vida, até o estrelato como lutador profissional, após conquistar seu primeiro título internacional, em um torneio no Japão. Além disso, pode assistir aos momentos de dificuldades e perseverança do astro para continuar fazendo o que ama: lutar.

7. Tem Algo de Errado com as Crianças (17/11)

‘Tem Algo de Errado com as Crianças’ narra a história de crianças afetadas por algo sobrenatural em uma floresta (Imagem: Reprodução digital | Blumhouse e EPIX)

Na trama, Margaret e Ben planejam alguns dias de férias com os amigos Ellie, Thomas e seus filhos. Porém, o fim de semana que era para aproveitar e se divertir, fica estranho quando Ben começa a suspeitar que algo está errado com as crianças. Depois de os pequenos desaparecerem na floresta na noite anterior, ele começa a notar neles comportamentos sobrenaturais que não lhe transmitem segurança.

8. Jogos Entre Amigos (19/11)

‘Jogos Entre Amigos’ acompanha a história de um grupo de amigos que lutam pelo prêmio de 150 mil dólares em um festival (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

Seis amigos de longa data acabam brigando. Após cinco anos sem se falarem, Bob, também conhecido como “O Bobfather”, reúne os colegas para os Buddy Games, uma competição de desafios físicos e mentais absurdos cujo prêmio chega a valer US$150 mil dólares.

9. Um Trilhão de Dólares (23/11)

‘Um Milhão de Dólares’ acompanha a trajetória de dois personagens que tentam provar que criaram o ‘Google Earth’ (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

O Google está sendo processado por um artista e um hacker, que afirmam ser os responsáveis pelo algoritmo usado para criar o Google Earth. No entanto, provar que são os verdadeiros criadores do programa pode não ser uma tarefa simples. Os protagonistas precisam utilizar todos os seus esforços para provar que foram eles que descobriram esta tecnologia, tudo isso com base em imagens de um satélite da NASA (Agência Espacial Norte-Americana).

10. Era Uma Vez… Em Hollywood (23/11)

‘Era Uma Vez…Em Hollywood’ conta a história de uma dupla que planeja a sua próxima jogada em Los Angeles (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures, Bona Film Group e Heyday Films)

Dirigido pelo renomado Quentin Tarantino e estrelado por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, esta comédia dramática se passa em 1969, em que um ator e sua dupla ponderam a sua próxima jogada numa Los Angeles transformada, tudo isso enquanto o casal mais em voga do momento se muda para a casa ao lado.

11. Mães do Funk (23/11)

‘Mães do Funk’ mergulha na história de mães de MCs paulistanos de sucesso (Imagem: Reprodução digital | MTV)

A série documental mergulha no cotidiano de cinco mães de MCs paulistanos de sucesso, revelando o papel crucial delas na carreira dos filhos e sua importância até hoje. Para isso, a obra traz um recorte sobre a vida dos cantores, que acumulam milhares de visualizações em plataformas digitais, mostrando a jornada atribulada de suas mães, que conquistaram um lugar ao sol também como empresárias.

Por Luana Motta