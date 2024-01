10 curiosidades sobre os filhotes de cachorro 

Os filhotes de cachorro são verdadeiramente animais fascinantes, cativando-nos com sua energia contagiante, curiosidade incessante e ternura incomparável. Desde o momento em que nascem até os estágios iniciais de crescimento, esses pequenos seres exalam uma mistura encantadora de inocência e exploração.

Por isso, a seguir, confira algumas curiosidades encantadoras sobre os filhotes de cachorro!

1. Nascem sem ouvir e enxergar

Filhotes de cachorro nascem sem a capacidade de enxergar ou ouvir. Isso porque esses sentidos são desenvolvidos progressivamente. Seus olhos e ouvidos permanecem fechados durante os primeiros dias ou semanas de vida.

2. Troca de dentição

Por volta do quarto ou sexto mês de vida, os filhotes iniciam a troca de dentição, quando os dentes de leite começam a cair para dar lugar aos definitivos. No entanto, esse período pode variar de acordo com o porte do animal. Cachorros menores costumam perder os dentes decíduos mais tarde.

3. Socialização importante

Entre 3 e 12 semanas, os filhotes estão em um período crucial de socialização, no qual aprendem a interagir com outros cães e pessoas. Esse período influencia fortemente o comportamento futuro do cachorro.

4. Comportamento de brincadeira

Os filhotes adoram brincar! A brincadeira é essencial para o desenvolvimento físico, social e mental dos filhotes. Além disso, é por meio delas que eles exercitam os músculos, melhoram a coordenação motora e queimam energia de maneira positiva.

Quando filhotes, os cães podem dormir entre 15 e 19 horas por dia (Imagem: ConstanzaMartinez | Shutterstock)

5. Sono essencial

Os filhotes dormem muito, necessitando de sono adequado para suportar o rápido crescimento e o desenvolvimento cerebral. Nessa fase da vida, eles podem dormir entre 15 e 19 horas por dia.

6. Alimentação fundamental

Se não estiverem sendo amamentados pela mãe, os filhotes requerem uma dieta específica com leite materno substituto ou ração para filhotes, para um crescimento saudável.

É recomendado que eles comam de 3 a 4 refeições por dia enquanto filhotes. “Vale lembrar que a quantidade de ração deve ser ajustada à medida que o tempo passa e ele cresce”, explica Jade Petronilho, veterinária e comportamentalista de pets.

7. Vínculo com a mãe

O vínculo entre os filhotes e sua mãe desempenha um papel crucial em seu crescimento, fornecendo não apenas nutrição, mas também os primeiros ensinamentos sobre comportamento e comunicação.

8. Desenvolvimento individual

Assim como os seres humanos, cada filhote possui uma personalidade única que se torna mais evidente à medida que crescem. Alguns são mais tímidos, outros mais extrovertidos, o que é influenciado por fatores genéticos e ambientais.

9. São muito curiosos

Filhotes de cachorro são bastante curiosos e sensíveis. Por isso, Jade Petronilho explica que “é preciso retirar do alcance do animal tudo aquilo que pode colocar a vida ou saúde dele em risco”. Segundo ela, se não houver cuidado, eles podem se acidentar com móveis que tombam ou mesmo ingerir produtos de limpeza e pequenos objetos.

10. Mordidas excessivas

Durante a fase de dentição, os filhotes têm tendência a morder para aliviar o desconforto das gengivas. No entanto, é importante ensiná-los a não morder excessivamente desde cedo.