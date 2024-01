Veja os sinais e como cuidar de cães e gatos surdos

Não há nada mais preocupante para um tutor de pet do que perceber que seu animal de estimação não está bem de saúde. Uma das maiores preocupações está em receber um diagnóstico de um problema que, em alguns casos, pode não ser irreversível, como a surdez.

Embora cães e gatos possam ser dotados de um sentido auditivo maior do que os humanos, com uma capacidade que chega a 40.000 Hz (hertz) para os cães e até 1.000.000 Hz (hertz) para os felinos, muitos podem ter a audição afetada ao decorrer da vida.

A surdez pode acometer animais que tiveram infecções crônicas causadas por bactérias e fungos ou, ainda, infecções virais, como a cinomose. Acidentes com queda ou trauma, que também não foram tratados de forma rápida, podem lesionar o nervo auditivo do pet.

Diagnóstico da surdez em animais

De acordo com a veterinária Thais Matos, o diagnóstico de surdez nos animais de estimação é realizado por meio de exames, radiografias do ouvido e pelo histórico de vida do animalzinho.

“O tutor pode observar se há mudanças no comportamento do pet, como o fato dele ignorar quando é chamado ou quando recebe alguma ordem. Ainda, se está dormindo mais que o normal e não está ouvindo os barulhos da casa, ou seja, quando a família acorda, sai ou chega, pode ser um sinal de problemas com o aparelho auditivo”, afirma

Surdez causada por infecções

A veterinária explica que deve ser observado quando a surdez é causada por infecções. “Quando a causa é por infecção, otite, ácaros, entre outros, observamos alguns sintomas físicos, como dores agudas e evidentes, o pet passa a sacudir a cabeça de modo frequente e coçar a região do ouvido, há presença de crostas na parte externa da orelha, cera negra e a perda de equilíbrio”, afirma Thaís Matos.

Idosos são mais propensos a surdez

A médica veterinária diz que pets idosos são propensos à surdez. “No caso dos felinos, por exemplo, existe uma grande probabilidade de os gatos perderem a audição após os 10 anos de vida. Com a idade avançada, além de outros fatores que interferem no bem-estar, o animal de estimação pode ainda ter a audição comprometida”, explica.

Olfato e visão são grandes aliados de cachorros e gatos surdos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Sentidos de olfato e visão são aliados

Mesmo perdendo a audição ou nascendo surdos, cães e gatos podem contar com o sentido do olfato e da visão. “Como o animal não poderá responder aos chamados do seu tutor, então, para que o pet se aproxime, ele deverá ver ou sentir o cheiro da pessoa. Cães são muito bons em recordar aromas que são familiares. Por exemplo, na hora da comida, o tutor só terá que colocar a ração em seu prato e esperar alguns segundos se a ração for úmida ou a comida estiver quente”, conta Thaís Matos.

Cuidados essenciais com esses animais

Ao cuidar de um pet com surdez, o indicado é que se aproxime sempre devagar, de forma que o animal possa vê-lo com clareza. Se ele estiver dormindo e deseja acordá-lo, nada de movimentos bruscos, o melhor nesta situação é acariciá-lo suavemente e colocar a mão perto do nariz dele. Assim, ele irá identificar o cheiro do tutor ou das pessoas da família.

Não é orientado abordar um cachorro ou gato com deficiência auditiva por trás ou de surpresa, pois ele pode se assustar e, automaticamente, atacar. Além disso, é recomendado passeios com o uso de coleira, para que os animais de estimação não se sintam desorientados, utilizar plaquinhas de identificação sempre (para casos de perda) e treinar os sentidos dos pets.

Se o seu pet apresentar os sinais mencionados ou qualquer outro sintoma que interfira no seu bem-estar, não hesite em buscar ajuda profissional do veterinário.

Por Rosangela Andrade