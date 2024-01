7 hábitos comuns no verão que prejudicam os cabelos

O verão é uma estação esperada por muitos para desfrutar do calor, do sol e das atividades ao ar livre, como idas à praia e à piscina. No entanto, é importante estar ciente de que alguns hábitos comuns durante essa época podem ter um impacto negativo na saúde dos cabelos. Por isso, abaixo, confira quais são eles e como evitá-los para manter os fios bonitos!

1. Exposição excessiva ao sol

Segundo a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia, quando a cutícula do cabelo é danificada pelo sol, ela expõe as camadas mais profundas do fio, além de ficar ressecada, endurecida e encolhida. Por isso, recomenda-se utilizar chapéus ou lenços para proteger os fios dos raios solares.

“Existem protetores solares para cabelo que saem na água e outros que não. Eles devem ser aplicados a cada duas horas. É muito recomendada a utilização destes produtos, pois possuem filtros UVA e UVB, que protegem da incidência direta do sol”, orienta a cabeleireira Rose Cogo.

2. Lavagens excessivas

Lavar os cabelos com frequência excessiva no verão pode retirar os óleos naturais protetores, deixando os fios secos e quebradiços. Além disso, conforme explica a Dra. Ana Carina Junqueira, médica especializada em tricologia, é aconselhável lavá-los com água morna e evitar a quente, que pode ressecar ainda mais os fios.

É importante aplicar protetor térmico para proteger os fios dos danos do secador e da chapinha (Imagem: Tinatin | Shutterstock)

3. Secadores e modeladores de calor

O uso excessivo de secadores, chapinhas e modeladores de calor pode danificar os cabelos, tornando-os frágeis e propensos a quebras. Por isso, a Dra. Ana Carina Junqueira recomenda usar protetores térmicos e reduzir a frequência de uso desses aparelhos.

4. Prender os cabelos molhados

Prender os cabelos molhados, especialmente em rabos de cavalo apertados ou tranças, pode causar quebra e danos aos fios. Por isso, deixe-os secar naturalmente sempre que possível.

5. Não proteger os cabelos na praia

O vento, a areia e a água salgada podem danificar os cabelos. “O vento e a areia provocam uma esfoliação nos fios. As cutículas do cabelo abrem, deixando o aspecto bastante seco e poroso”, explica a cabeleireira Rose Cogo. Por isso, utilize sprays ou óleos protetores UV para proteger os fios da exposição durante a ida à praia.

6. Uso excessivo de cloro

Segundo Gustavo Martins, dermatologista e presidente do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar, o cloro da água da piscina pode remover os óleos naturais do cabelo, deixando-os mais propensos à quebra, ressecamento e até mesmo descoloração. Por isso, antes de entrar na piscina, umedeça os cabelos com água doce ou use produtos que formem uma barreira protetora.

7. Falha na hidratação

No verão, os cabelos precisam de mais hidratação devido à exposição ao sol e ao calor. Por isso, é recomendado usar máscara capilar no banho, aplicada sempre antes do condicionador para recuperar os fios.

“Isso porque o condicionador fecha a cutícula dos fios de cabelo. Se a máscara for aplicada após o condicionador, ela não irá ser absorvida. Leave-in também é bem-vindo. […]”, afirma a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.