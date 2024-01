Entenda a importância de não deixar animais sozinhos em casa

Antes da adoção, o tutor deve ter a certeza de que poderá atender às necessidades do animal de estimação, pois cachorros e gatos são bichos que demandam tempo, atenção e carinho. Além disso, ficam tristes quando são deixados sozinhos, e essa solidão pode ser bastante prejudicial para a saúde deles.

“Ficando mais tempo sozinhos, os animais podem ficar sem comer ou beber água durante um longo período, levando a um quadro de hipoglicemia e desidratação”, alerta Juliana Bulhões, médica veterinária do Hospital Veterinário, Pet Shop & Hotel Sena Madureira.

Ainda de acordo com a profissional, os animais também podem tentar fugir de casa para procurar o tutor e sofrer acidentes. Inclusive, mantê-los em isolamento ou negligenciar necessidades básicas são atitudes que configuram maus-tratos e crime, de acordo com a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, com pena de reclusão, de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.

Por quanto tempo animais podem ficar sozinhos?

Segundo a médica veterinária Juliana Bulhões, os cães são animais dependentes e ficam tristes com a ausência do tutor. Por isso, podem ficar sozinhos somente um curto período, no máximo 24 horas. Já os gatos, que são mais independentes, conseguem ficar sozinhos por um pouco mais de tempo, até 72 horas.

Caso o animal precise ficar sozinho, é necessário deixar à disposição água, comida e mantê-lo em um ambiente ventilado e protegido (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock)

Deixe comida, água e brinquedos à disposição

É importante lembrar que, caso o cachorro ou gato precise ficar sozinho em casa por algumas horas – enquanto o tutor trabalha ou estuda, por exemplo –, é necessário deixar à disposição do animal água, comida, bem como mantê-lo em um ambiente ventilado e protegido de alterações climáticas.

Nesses casos, visando amenizar a solidão, o tutor também pode deixar alguns brinquedos para entreter o bichinho. A médica veterinária do Hospital Veterinário, Pet Shop & Hotel Sena Madureira sugere opções com petiscos aos cães e, aos gatos, “brinquedos que contenham em seu interior a erva catnip, que promove relaxamento e deixa os animais felizes”.

Onde deixar animais de estimação na ausência do tutor?

Se precisar se ausentar por diversos dias, o tutor precisará encontrar formas para garantir que o animal seja cuidado por alguém. Não pode, em hipótese alguma, manter o cachorro ou gato solitário em casa durante uma viagem, por exemplo. De acordo com Juliana Bulhões, se possível, é indicado manter o gato em seu ambiente com um cuidador, pois o estresse de mudá-lo de local também pode ser prejudicial para a saúde do felino.

“Podem ficar sem se alimentar ou apresentar retenção/obstrução urinária”, afirma. Já o cachorro, conforme explica a médica veterinária, sentirá menos falta do tutor se ficar em um hotel, porque poderá participar de atividades de recreação e interagir com outros animais.