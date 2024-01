As sobremesas desempenham um papel fundamental em tornar o almoço de domingo uma experiência gastronômica ainda mais memorável e prazerosa. Esses deleites doces não são apenas um final feliz para a refeição, mas também acrescentam conforto ao momento. Por isso, confira como preparar 3 receitas de sobremesas fáceis para o domingo!

Bolo de rolo de goiabada

Ingredientes

Massa

200 g de manteiga

200 g de açúcar​

6 gemas de ovo

200 g de farinha de trigo

6 claras de ovo batidas em neve

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Açúcar para polvilhar

Recheio

500 g de goiabada

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até formar um creme. Acrescente as gemas e continue batendo até ficar cremoso. Por último, coloque a farinha de trigo e as claras em neve e bata por mais 5 minutos. Unte formas com manteiga e enfarinhe-as com farinha de trigo. Coloque 5 colheres de sopa de massa na forma e espalhe até obter uma camada bem fina. Faça isso em todas as formas até acabar a massa (rende em média 5 bolos). Preaqueça o forno em temperatura média e leve para assar por 5 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a água e a goiabada e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando estiver em ponto de geleia, desligue o fogo e reserve.

Montagem

Vire a massa da forma sobre um pano úmido e polvilhado com açúcar. Passe uma camada bem fina de goiabada sobre o bolo e enrole. Faça isso com todos os bolos, enrolando um por cima do outro. Sirva em seguida.

Pavê de leite condensado

Ingredientes

1 l de leite

395 g de leite condensado

5 colheres de sopa de amido de milho

2 pacotes de biscoito maisena

200 g de creme de leite

2 xícaras de chá de leite para molhar o biscoito

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite e adicione o açúcar. Leve ao fogo médio e mexa sem parar. Quando o creme engrossar, abaixe o fogo, adicione o leite condensado e mexa até obter uma mistura homogênea. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture. Reserve.

Montagem

Em um recipiente, misture as 2 xícaras de chá de leite com o açúcar. Em uma travessa, faça uma camada de biscoitos molhados. Despeje sobre os biscoitos uma camada de creme. Repita o processo com o restante dos ingredientes. Leve para gelar por 30 minutos e sirva em seguida.

Petit gateau (Imagem: rodrigobark | Shutterstock)

Petit gateau

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

2 ovos

2 gemas de ovo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de farinha de trigo

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Sorvete de creme para acompanhar

Modo de preparo

Em um recipiente em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo com a manteiga e reserve. Na batedeira, coloque os ovos, as gemas e o açúcar e bata até obter um creme claro. Em seguida, adicione o chocolate derretido e a farinha de trigo e misture bem. Coloque a massa em forminhas untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 10 minutos. Depois de assados, desenforme os bolinhos ainda quentes e sirva-os com o sorvete de creme.

Dica: você pode servir o petit gateau com calda de chocolate.