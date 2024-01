5 receitas da culinária nordestina para o jantar

A culinária nordestina tem diversos sabores, cores e texturas, refletindo a rica diversidade cultural e geográfica da região. Com influências indígenas, africanas e europeias, cada prato conta uma história, trazendo à mesa não apenas delícias gastronômicas, mas também um pouco da história e tradições do Nordeste brasileiro. Por isso, veja 5 receitas que exemplificam a riqueza da culinária nordestina, perfeitas para jantares em família ou uma reunião com amigos!

Vatapá

Ingredientes

500 g de camarão seco

200 g de castanha-de-caju torrada

200 g de amendoim torrado

2 pães franceses amanhecidos

1 l de leite de coco

2 cebolas picadas

3 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de azeite de dendê

Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o pão de molho no leite de coco até amolecer. Bata no liquidificador o pão umedecido, o camarão seco, a castanha-de-caju e o amendoim até formar uma pasta. Em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a pasta do liquidificador na panela e mexa constantemente em fogo baixo. Cozinhe até a mistura engrossar e começar a soltar do fundo da panela. Isso pode levar de 20 a 30 minutos.

Durante o cozimento, ajuste a consistência adicionando mais leite de coco se necessário. O vatapá deve ficar cremoso, mas não muito líquido. Tempere com sal, pimenta-do-reino e coentro a gosto. Continue mexendo para não grudar no fundo da panela e para que os sabores se misturem bem. Assim que atingir a consistência desejada, retire do fogo.

Dica: sirva com arroz.

Frango com quiabo

Ingredientes

1 kg de frango em pedaços (coxas, sobrecoxas etc.)

500 g de quiabo

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates maduros picados

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os pedaços de frango. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os tomates e cozinhe até amolecerem. Retorne o frango à panela, adicione o caldo de galinha e cozinhe em fogo baixo com a panela tampada até o frango estar quase cozido.

Enquanto o frango cozinha, lave o quiabo e seque-o bem. Corte as pontas e, se preferir, corte-os em pedaços médios. Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e refogue o quiabo rapidamente até começar a amolecer, mas mantendo sua cor verde. Adicione o quiabo ao frango e cozinhe até que tudo esteja bem cozido e o quiabo macio. Finalize com cheiro-verde picado.

Carne de sol com purê de mandioca

Ingredientes

500 g de carne de sol dessalgada e cortada em cubos

500 g de macaxeira ( mandioca ) cozida

) cozida 1 xícara de chá de leite

2 colheres de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

Cebola-roxa fatiada, coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe a carne até ficar no ponto desejado. Em um recipiente, retire as fibras da mandioca e amasse até obter um purê. Adicione o leite, a manteiga, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até ficar homogêneo. Sirva a carne de sol com o purê de macaxeira e cebola-roxa por cima, salpicando coentro para finalizar.

Cuscuz nordestino com carne-seca (Imagem: henrique ferrera | Shutterstock)

Cuscuz nordestino com carne-seca

Ingredientes

2 xícaras de chá de flocos de milho para cuscuz

1 xícara de chá de água

1/2 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de manteiga

200 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

Azeite, queijo coalho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os flocos de milho com o sal. Aqueça a água até começar a ferver e despeje sobre os flocos de milho, misturando bem. Deixe hidratar por cerca de 5 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e refogue a carne seca até ficar dourada e crocante. Reserve. Coloque a mistura de cuscuz hidratada em uma cuscuzeira. Cozinhe de 10 a 15 minutos em fogo baixo. Após, retire o cuscuz do vapor com cuidado, corte ao meio, passe a manteiga nas duas partes, coloque o queijo coalho e a carne em uma das partes e cubra com a outra metade do cuscuz. Sirva em seguida.

Galinhada nordestina

Ingredientes

1 kg de frango em pedaços

em pedaços 2 xícaras de chá de arroz

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

4 tomates sem pele, picados e sem sementes

1/2 xícara de chá de coentro picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino moída. Em uma panela grande, aqueça o azeite e doure o frango e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho e o pimentão. Acrescente o arroz e frite um pouco. Adicione os tomates, o frango reservado e água suficiente para cozinhar o arroz. Deixe cozinhar com a panela semicoberta até o arroz ficar macio. Finalize com coentro picado.