10 dicas simples de decoração para transformar os ambientes

A decoração vai além de simplesmente adornar um espaço, ela possui o poder de verdadeiramente transformá-lo, criando atmosferas que influenciam emoções e experiências. Cores cuidadosamente escolhidas têm o poder de estimular sensações, enquanto a iluminação estratégica pode alterar a percepção de tamanho e intensificar o clima.

“Ter a decoração dos sonhos não só valoriza o imóvel como também traz bem-estar e conforto em níveis mais elevados. Sempre digo que a casa é o principal cenário da vida da pessoa, o refúgio, o porto seguro, o lugar onde se constroem as mais importantes memórias, por isso é tão importante ter um ambiente que seja acolhedor e, ao mesmo, elegante”, diz Aline Sofia, CEO da Aline Sofia Curadoria de Imóveis.

A seguir, confira algumas dicas simples de decoração para deixar a sua casa ainda mais bonita e aconchegante!

1. Vasos e arranjos de flores

Incorporar flores naturais é uma maneira de conferir delicadeza e humanidade ao ambiente. Elas podem ser dispostas em arranjos ou buquês, em vasos estrategicamente posicionados em mesas de centro, jantar e até mesmo nos lavabos.

Segundo a arquiteta Giovanna Martins, da Lieben Hauss, as rosas nunca saem de moda e podem ser utilizadas em qualquer situação, seja em unidade, buquês ou arranjos, nas mais diversas cores, trazendo uma beleza clássica, além de perfumarem o ambiente. Junto a elas, as tulipas são outra ótima opção.

2. Papel de parede

Existem vários tipos de papel de parede e com vários preços. A vantagem é poder transformar um ambiente de forma muito rápida. “A instalação é rápida e, se você cansou do papel, pode remover e usar em outro lugar até substituir por outro. Isso facilita a transformação da casa com uma troca simples, sem sujeira, como na pintura“, ressalta o arquiteto André Henning.

3. Quadros

Os quadros costumam dar vida aos ambientes. Além disso, você pode dispô-los de várias formas, em vários tamanhos e escolher com ou sem moldura. Um quadro grande em um ambiente amplo, por exemplo, valoriza o espaço. E nem precisa colocar na parede: você pode ter um apoiado em prateleiras.

Espelhos ampliam espaços, refletem a luz e deixam o lar mais elegante (Imagem: Alex Gorins | Shutterstock)

4. Espelhos

Os espelhos são aliados poderosos na decoração, ampliando espaços, refletindo luz e adicionando elegância. Estrategicamente posicionados, transformam ambientes, criando profundidade e luminosidade, elevando o visual e proporcionando uma sensação de amplitude e sofisticação.

5. Tapetes

Considere os tapetes como elementos que enaltecem tanto pisos novos quanto antigos. Além de ocultarem imperfeições, como riscos ou tacos quebrados, eles desempenham um papel crucial na estética de um ambiente. Opte por tecidos naturais e cores que harmonizem com a paleta geral do espaço.

Quanto ao material, lã, algodão e sintético são algumas das possibilidades comumente consideradas por elas nos projetos residenciais. “A lã é conhecida pela sua durabilidade, enquanto tapetes de algodão são fáceis de limpar e os sintéticos muito populares por sua resistência e custo mais acessível”, ressalta a arquiteta Danielle Dantas, sócia à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura.

6. Móveis atemporais

Mesmo com o passar dos anos, alguns mobiliários e itens de decoração permanecem no gosto popular, sendo impossível datá-los como peças do passado, como cadeiras de design clássico, mesas de jantar de madeira maciça ou sofás de tons neutros. “Tem alguns itens que são clássicos e que não saem de moda nunca”, afirma a arquiteta Claudia Yamada, do Studio Tan-gram.

7. Iluminação natural

Segundo a arquiteta Luciana Patriarcha, especialista em interiores e psicoarquitetura, a iluminação natural sempre é capaz de trazer uma sensação mais aconchegante para a casa, então a dica é aproveitá-la ao máximo. “Sempre que possível, abra as cortinas e permita que a luz solar entre nos cômodos. Isso, além de economizar energia, traz uma sensação de conexão com o ambiente externo”, ressalta.

Objetos com valor sentimental dão toque especial à decoração (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

8. Objetos pessoais

Incorporar objetos pessoais à decoração adiciona camadas de autenticidade ao ambiente. Esses itens carregados de significado não apenas contam histórias, mas também conectam emocionalmente os moradores ao espaço, criando uma atmosfera verdadeiramente única. Ao misturar elementos com valor sentimental, a decoração transcende a estética superficial, refletindo a identidade dos moradores e proporcionando um lar genuíno e acolhedor.

9. Cortinas

Cortinas leves proporcionam luminosidade e uma sensação arejada, criando ambientes acolhedores. Tecidos translúcidos adicionam elegância e suavidade, transformando o espaço em um refúgio luminoso e harmonioso.

“É uma boa ideia utilizar tecidos translúcidos e cores claras para garantir que a luz seja filtrada de forma suave. No caso de precisar de um ambiente escuro para dormir, pode utilizar uma cortina dupla, mesclando o blackout com voil”, explica a arquiteta Luciana Patriarcha.

10. Acessórios versáteis

Para finalizar, opte por acessórios decorativos versáteis, como almofadas e mantas, que podem ser facilmente trocados, proporcionando uma atualização rápida e econômica na decoração. Escolha padrões e texturas que complementem o estilo do ambiente, adicionando um toque pessoal e mantendo o espaço sempre atual.

Essa flexibilidade proporcionada pelos acessórios garante que a decoração seja dinâmica, adaptando-se às diferentes estações e evoluções de estilo, sem a necessidade de grandes investimentos ou mudanças estruturais.