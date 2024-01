7 dicas para acertar na decoração da cozinha

A cozinha é o coração da casa, e sua decoração desempenha um papel crucial na criação de um ambiente acolhedor e eficiente. Por esse motivo, ao considerar a variedade de opções para decorar esse espaço, leve em conta não apenas as tendências do momento, mas também elementos que proporcionam um ambiente funcional e elegante.

Se você está buscando aprimorar o visual da sua cozinha, veja dicas práticas para acertar na decoração desse espaço!

1. Paleta de cores atemporal

Para a paleta de cores, escolha opções que transcendam as tendências momentâneas. Cores neutras, como branco, cinza e tons terrosos, proporcionam um ambiente atemporal, bem como conferem amplitude ao espaço. É interessante adicionar toques de cor em acessórios e utensílios para um visual equilibrado.

Além de cores, considere incorporar texturas que adicionem profundidade e interesse visual à sua cozinha. Materiais como madeira, pedra ou azulejos com padrões sutis podem criar uma atmosfera acolhedora e sofisticada.

Segundo a arquiteta e urbanista Patrícia Lacerda, também pode-se incorporar cores vibrantes, desde que sejam utilizadas em um ponto específico do espaço “ou, até mesmo, fazer uma combinação usando a mesma cor para os eletroportáteis pequenos, como torradeiras, liquidificadores, processadores etc.”

2. Iluminação estratégica

A iluminação é fundamental na cozinha. Por isso, combine luzes embutidas no teto com luminárias sobre ilhas e bancadas. Para a designer de interiores Norah Carneiro, a luz natural também é um elemento essencial. “O ideal é sempre optar por uma luz natural e neutra. Alguns pontos de luz branca podem acarretar um toque de modernidade e até sofisticação”, afirma.

Uma possibilidade para maximizar o uso da luz natural é optar por janelas panorâmicas, claraboias ou portas de vidro deslizantes para permitir a entrada abundante de luz durante o dia. Este aspecto não só economiza energia, mas também estabelece uma conexão harmoniosa com o ambiente externo.

Organizar a cozinha de forma inteligente ajuda no acesso aos itens necessários e melhora o visual do espaço (Imagem: stock_studio | Shutterstock)

3. Organização inteligente

Mantenha a praticidade em mente ao organizar sua cozinha. Armários planejados, gavetas com divisórias e prateleiras abertas podem maximizar o espaço de armazenamento e facilitar o acesso aos utensílios. Em cozinhas pequenas, essa estratégia é ainda mais importante.

Segundo as arquitetas Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto, sócias do escritório Tesak Arquitetura, vale a pena levar mais tempo para organizar uma cozinha pequena de forma inteligente. “Eles [os utensílios] devem se adequar tanto ao espaço disponível quanto às necessidades de quem mora, garantindo também a melhor funcionalidade do ambiente”, explicam.

Vá além das divisórias convencionais e opte por soluções personalizadas. Bandejas deslizantes, suportes ajustáveis e divisórias modulares podem ser adaptados conforme a sua coleção de utensílios, garantindo que cada item tenha o seu lugar específico.

4. Eletrodomésticos modernos e integrados

Opte por eletrodomésticos modernos e integrados que sigam a mesma linha de design. Eletrodomésticos embutidos ou de aço inoxidável contribuem para uma estética coesa e contemporânea.

Segundo as arquitetas Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto, também é importante pensar sobre a necessidade de cada item na cozinha. “Os eletrodomésticos devem ser funcionais e escolhidos de acordo com a necessidade. Em uma casa que recebe poucas pessoas, por exemplo, a lava-louças pode ser dispensável”, afirmam.

Ao explorar o mercado, considere a ampla variedade de eletrodomésticos disponíveis. Desde geladeiras com tecnologia inteligente até cooktops com designs inovadores. Escolher aparelhos que atendam às suas necessidades específicas é fundamental.

5. Personalização com detalhes

Outro ponto que não deve passar despercebido na decoração da cozinha é incorporar elementos personalizados para imprimir sua marca na decoração. Quadros, relógios de parede ou, até mesmo, azulejos decorativos podem adicionar um toque único à sua cozinha.

Para a designer de interiores Norah Carneiro, é interessante unir funcionalidade com beleza ao decidir o que usar para personalizar esse ambiente. “Os principais elementos da cozinha são as luminárias, as arandelas, as calhas de serviços perto das cubas e os acessórios de metal próximos à coifa (para inserir alguns itens decorativos), tais como plantas ou, até mesmo, pendurar colheres e panelas, no estilo cozinha italiana ou casa de campo”, explica.

Torre quente é uma tendência que ajuda na organização da cozinha (Imagem: Followtheflow | ShutterStock)

6. Disposição dos móveis

Quanto à disposição dos eletrodomésticos na cozinha, Norah Carneiro explica que, se possível, o indicado é formar um triângulo entre pia, geladeira e fogão. Dessa forma, é possível tornar o ambiente mais funcional. “Uma tendência usada hoje fortemente, que ajuda na organização da cozinha, é a torre quente: um móvel alto, geralmente ao lado da geladeira, em que colocamos forno e micro-ondas um abaixo do outro, facilitando o aproveitamento de espaço”, conta Patrícia Lacerda.

7. Áreas de convivência

Transforme a cozinha em um espaço de convivência para todos da casa. Assim, integre uma área para refeições, como uma ilha ou uma mesa, criando um local propício para encontros familiares e refeições descontraídas.

Para isso, utilize elementos modulares para adaptar o espaço segundo as necessidades de cada ocasião. Mesas dobráveis, bancos que podem ser recolhidos e ilhas com rodízios oferecem flexibilidade, permitindo que a cozinha seja ajustada para diferentes configurações e tamanhos de grupos.