5 receitas saborosas de torta de liquidificador

A torta, além de saborosa, se destaca pela sua incrível versatilidade. Seja doce ou salgada, essa delícia culinária se adapta aos mais diversos paladares. Sua praticidade e rapidez na preparação a tornam uma opção perfeita para quem busca uma receita deliciosa sem comprometer o tempo. Em ocasiões especiais ou refeições do dia a dia, esta é uma escolha que conquista a maioria das pessoas, tanto por sua textura quanto pela possibilidade de criar sabores irresistíveis. Por isso, selecionamos algumas receitas de torta de liquidificador para você degustar com a família e amigos. Confira!

Torta de presunto e queijo

Ingredientes

Massa

3 ovos

3 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

1/2 colher de chá de sal

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento biológico

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 g de presunto cortado em cubos

100 g de muçarela cortada em cubos

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o leite, o óleo, os ovos, o sal e o fermento até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, coloque metade da massa, o recheio e o restante da massa. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Torta de 4 queijos

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite

3 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

3 xícaras de chá de farinha de trigo

50 g de queijo parmesão ralado

4 colheres de sopa de requeijão cremoso

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

100 g de queijo prato fatiado

100 g de queijo cheddar fatiado

100 g de queijo muçarela fatiado

50 g de queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 1 minuto. Acrescente o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue até secar a água. Em um refratário untado com óleo e enfarinhado com farinha de trigo, coloque metade da massa, o refogado de espinafre, a ricota e o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos ou até dourar.

Torta de espinafre com ricota (Imagem: minadezhda | Shutterstock)

Torta de espinafre com ricota

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de óleo de soja

2 xícaras de chá de leite

3 colheres de sopa de parmesão ralado

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

Folhas de 1 maço de espinafre picadas

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

2 cebolas picadas

500 g de ricota ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 1 minuto. Acrescente o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue até secar a água. Em um refratário untado com óleo e enfarinhado com farinha de trigo, coloque metade da massa, o refogado de espinafre, a ricota e o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos ou até dourar.

Torta cremosa de palmito

Ingredientes

500 ml de leite

500 g de farinha de trigo

250 ml de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de palmito em conserva cortado em rodelas

200 g de requeijão cremoso

150 g de queijo parmesão ralado

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, o óleo, os ovos e o fermento em pó até obter uma mistura homogênea. Em um refratário untado com óleo e enfarinhado com farinha de trigo, coloque a massa e cubra com o requeijão. Distribua o palmito cortado sobre o requeijão e polvilhe com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar.

Torta de chocolate

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de chocolate meio amargo picado

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

150 g de chocolate meio amargo derretido

meio amargo derretido 1/2 xícara de chá creme de leite

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea. Depois, adicione o chocolate em pó e continue batendo. Em uma tigela, despeje a mistura líquida sobre a farinha de trigo e o fermento em pó. Misture bem até formar uma massa uniforme.

Em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, despeje a mistura e coloque o chocolate picado espalhado pela massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo.

Em um recipiente, misture o chocolate derretido com o creme de leite até ficar homogêneo. Em seguida, espalhe a cobertura sobre a torta de maneira uniforme. Leve a torta à geladeira por algumas horas para firmar e sirva.