4 receitas de bolinho de arroz para o almoço

O bolinho de arroz, além de delicioso, revela-se uma pequena maravilha culinária repleta de versatilidade. Originário da culinária asiática, esse quitute simples conquista paladares ao redor do mundo. Sua base de arroz compactada e frita proporciona uma textura crocante por fora e macia por dentro. É uma receita que transcende fronteiras culturais, adaptando-se a diversos recheios.

Versátil e prático, o bolinho vai além de simplesmente satisfazer o apetite. Ao utilizar ingredientes fáceis de encontrar em sua cozinha ou aproveitar o arroz que sobrou, esse quitute se destaca como uma opção culinária acessível, econômica, sustentável e deliciosa. Por isso, selecionamos algumas receitas para você preparar em poucos minutos. Confira!

Bolinho de arroz fácil

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de queijo ralado

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 xícara de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

3 ovos

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Em seguida, molde os bolinhos com a ajuda de uma colher. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Bolinho de arroz com frango e aveia

Ingredientes

1 batata descascada e cozida

1 1/2 xícara de chá de arroz integral cozido

1 xícara de chá de frango desfiado

desfiado 3 colheres de sopa de farelo de aveia

1 ovo

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

1 colher de chá de orégano

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse a batata e acrescente o arroz, o frango desfiado, o farelo de aveia, o ovo, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o queijo parmesão ralado. Misture até obter uma massa homogênea e lisa. Modele os bolinhos e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz recheado com queijo (Imagem: Colaborador GK1982 | Shutterstock)

Bolinho de arroz recheado com queijo

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

2 ovos

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Cheiro-verde picado para decorar

1 cebola pequena ralada

1 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de muçarela cortada em cubos

1 ovo batido para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea. Em seguida, faça bolinhas, abra-as ao meio, recheie com cubos de muçarela e feche-as. Em seguida, passe os bolinhos no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até dourar. Escorra em papel-toalha, decore com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Bolinho de arroz com carne seca

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz pronto

400 g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada

dessalgada, cozida e desfiada 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 ovos ligeiramente batidos

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá fermento em pó

2 colheres de chá óleo

1/2 colher de chá bicarbonato de sódio

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho com a cebola até dourar. Adicione a carne seca e refogue por mais alguns minutos. Depois, adicione o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture e reserve.

Em uma tigela, coloque o arroz, os ovos, a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato e misture. Adicione a carne refogada e misture novamente até ficar homogêneo. Com uma colher, modele os bolinhos. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.