4 dicas para manter a pele bonita durante o verão

É crucial redobrar os cuidados com a pele durante o verão devido às condições climáticas intensas que caracterizam essa estação. A exposição prolongada ao sol, com sua radiação ultravioleta (UV) mais intensa, pode resultar em danos significativos à pele, como queimaduras solares, envelhecimento precoce e aumento do risco de câncer de pele. Além disso, as altas temperaturas e a umidade podem levar a um aumento na produção de oleosidade, contribuindo para problemas como acne e irritações cutâneas.

Para uma rotina de skincare nesta época do ano, segundo a Dra. Adriana Vilarinho, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Academia Americana de Dermatologia (AAD), basicamente são necessários quatro itens: sabonete facial, hidratante, filtro solar e antioxidante. Veja abaixo!

1. Limpe a pele

A primeira dica é começar e terminar o dia sempre fazendo uma limpeza suave com água fria e sabonete facial específico para cada tipo de pele. “Pela manhã, essa higiene remove as sujidades e ácidos aplicados na noite anterior e, pela noite, retira os resíduos do protetor solar, da maquiagem e da poluição que a pele foi exposta durante o dia. A pele limpa é superimportante no antienvelhecimento da pele e na redução dos poros abertos”, explica a Dra. Adriana Vilarinho.

2. Utilize hidratante

A segunda dica é apostar em um hidratante com veículo gel ou sérum para evitar a obstrução dos poros e danos solares. A dermatologista ressalta ainda que manter a pele hidratada no verão é fundamental para estabelecer barreira cutânea íntegra e com boa qualidade na hora da exposição ao sol ou mesmo à rotina de skincare.

Protetor solar ajuda a reduzir os danos causados pelo sol na pele (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Aplique protetor solar no decorrer do dia

Aplicar todos os dias o filtro solar ajuda a manter a hidratação e é fundamental para a pele estar saudável e bonita. “É importante usar FPS acima de 30 e a quantidade correta. Vale utilizar a regra de aplicar a quantidade equivalente ao comprimento de três dedos da mão, dando preferência para produtos mais fluidos e com cor para melhorar a fotoproteção”, recomenda a Dra. Adriana Vilarinho.

Além disso, a médica fala que é preciso lembrar de aplicar o protetor 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplicar a cada duas horas ou após nadar e suar excessivamente. Ela lembra ainda que os lábios e a área dos olhos também merecem atenção para o uso de produtos emolientes e com fotoproteção.

4. Invista em um antioxidante noturno

Seguindo as dicas anteriores, a médica explica que é importante completar os cuidados com um antioxidante noturno como vitamina C, ácido hialurônico e niacinamida. “Eles irão proteger a pele dos radicais livres provocados pelo sol e poluição. Isso irá retardar o processo de envelhecimento e melhorar a textura da pele”, revela.

Por Mayra Barreto Cinel