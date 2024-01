5 saladas termogênicas para ajudar a eliminar peso

Quando falamos em dieta, a primeira coisa que vem à mente é a salada. Para quem deseja ter uma alimentação equilibrada, esse é um dos pratos fundamentais do cardápio, que pode, ainda, ser combinado com diversos ingredientes que auxiliam no processo de emagrecimento. Por isso, selecionamos 4 receitas de saladas termogênicas para você incluir nas refeições. Confira!

Salada de brócolis e couve-flor

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

Floretes de 1 brócolis

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os floretes de brócolis, a cenoura e a couve-flor. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e transfira para um recipiente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva em seguida.

Salada de cenoura com salsão e frutas

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura descascada e cortada em cubos

2 xícaras de chá de salsão cortado em cubos

4 colheres de sopa de maçã picada

1/2 xícara de chá de melão cortado em cubos

150 g de filé de salmão grelhado e desfiado

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de endro picado

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da salada e misture bem. Tempere com sal e azeite e sirva em seguida.

Salada com pêssego e rúcula (Imagem: Natalia Fedchenko | Shutterstock)

Salada com pêssego e rúcula

Ingredientes

3 pêssegos sem o caroço e cortados em meia-lua

1 maço de rúcula silvestre

15 tomates-cereja cortados ao meio

1 xícara de chá de sementes de chia

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os pêssegos, a rúcula, os tomates-cereja e as sementes de chia e misture bem. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de pimentão, tomate e gengibre

Ingredientes

200 ml de azeite de oliva

200 ml de vinagre

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 colher de chá de gengibre ralado

1 pimentão verde cortado em cubos

2 cebolas descascadas e cortadas em cubos

2 tomates cortados em cubos

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cebola, o pimentão verde, o pimentão vermelho, os tomates e misture bem. Tempere com azeite, vinagre, gengibre e sal. Sirva em seguida.

Salada de folhas verdes com morangos

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas verdes (espinafre, rúcula, alface)

1 xícara de chá de morangos fatiados

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

50 g de queijo feta esfarelado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de mel

Suco de limão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, combine as folhas verdes, os morangos, as nozes e o queijo feta. Misture suavemente para distribuir os ingredientes de maneira uniforme. Em uma tigela pequena, misture o azeite de oliva, o mel, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até obter uma consistência homogênea. Despeje o molho sobre a salada e misture novamente, garantindo que todos os ingredientes estejam bem revestidos.