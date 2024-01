3 ideias de coloração para cabelos grisalhos

Nos últimos anos, iniciou-se um movimento crescente de pessoas optando por abraçar seus cabelos grisalhos e abandonar a prática de cobri-los totalmente com tintura. Este fenômeno não é apenas uma tendência passageira, mas um símbolo poderoso de autoaceitação, autenticidade e empoderamento.

Ainda assim, de acordo com o Google Trends, no último mês houve um crescimento de 80% nas buscas por “luzes para disfarçar o cabelo branco”. Além disso, termos como “tintura para cabelo branco” e “mechas para cabelo branco” também apresentaram crescimento expressivo no último ano.

Esses dados mostram que apesar do movimento de aceitação dos grisalhos, também ocorre uma crescente busca por opções para disfarçar os fios brancos. Pensando nisso, John Castaño, cabeleireiro e Master Talent da Keune Brasil, apresenta 3 inspirações para as mulheres que querem renovar o visual e deixar o grisalho para mais tarde. Confira!

As mechas loiras proporcionam naturalidade e elegância ao visual (Imagem: Reprodução digital | John Castaño)

1. Mechas loiras

As micromechas são uma excelente alternativa para quem deseja disfarçar os fios brancos com algumas mechas loiras, pois proporcionam naturalidade e elegância ao visual. “Por não alterar o fundo do cabelo e não ser uma coloração permanente, essa técnica exige baixa manutenção”, comenta John.

O contorno iluminado é ideal para quem deseja um resultado mais leve e sem mudança radical de cor (Imagem: Reprodução digital | John Castaño)

2. Contorno iluminado

Os primeiros sinais dos fios brancos também podem ser temidos. Para essas pessoas, a dica do Master Talent da Keune é manter a cor natural do cabelo e apostar em um contorno iluminado. A ideia é focar as mechas principalmente na parte frontal do cabelo, para um resultado superleve e sem mudança radical de cor.

Mechas com tonalidade próxima à natural é ideal para quem quer uma coloração mais suave (Imagem: Reprodução digital | John Castaño)

3. Mechas naturais

Por fim, há possibilidade de uma semicobertura dos fios brancos – opção perfeita para quem prefere uma coloração mais suave. “A estratégia nesse caso é aplicar uma cor próxima ao tom natural nas mechas, deixando um espaço maior entre elas, e proporcionando uma cobertura natural e iluminada que também exige baixa manutenção”, finaliza John.

Por Fernanda Mart