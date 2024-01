5 receitas simples e saborosas com camarão

O camarão é um fruto do mar excepcionalmente versátil que adiciona um toque irresistível a diversas receitas culinárias. Sua carne delicada e saborosa pode ser incorporada de maneiras diversas, tornando-o um ingrediente apreciado em cozinhas ao redor do mundo. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas com camarão para você preparar em casa. Confira!

Bobó de camarão

Ingredientes

1/2 kg de camarão médio limpo

1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos

200 ml de leite de coco

4 colheres de sopa de azeite de dendê

1 pimentão amarelo picado

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de azeite

4 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar bem macia. Escorra a água e reserve a mandioca. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o alho e refogue até dourar. Acrescente os camarões e refogue por 3 minutos. Reserve.

Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Depois, acrescente a cebola e o pimentão e refogue por 5 minutos. Reserve. Em um liquidificador, coloque a mandioca cozida, o leite de coco, o azeite de dendê e o refogado de cebola e pimentão e bata até obter uma consistência cremosa. Transfira a mistura para uma panela, adicione o camarão refogado e leve ao fogo médio até levantar fervura. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Dica: sirva o bobó de camarão polvilhado com coentro picado.

Camarão com requeijão cremoso

Ingredientes

1/2 kg de camarão descascado

300 g de creme de leite

250 g de requeijão cremoso

2 dentes de alho

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de extrato de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o camarão, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Acrescente o creme de leite e o extrato de tomate e misture até ficar homogêneo. Desligue o fogo quando o camarão estiver cozido. Transfira para uma forma e cubra com o requeijão. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Estrogonofe de camarão (Imagem: gustavomellossa | Shutterstock)

Estrogonofe de camarão

Ingredientes

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola ralada

1/2 kg de camarão limpo

Suco de 1 limão

4 colheres de sopa de conhaque

100 g de champignon

3 colheres de sopa de ketchup

1 colher de sopa de mostarda

200 ml de creme de leite

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione os camarões e a cebola e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o conhaque e deixe evaporar um pouco. Coloque o champignon, o ketchup e a mostarda e deixe ferver por 5 minutos. Depois, desligue o fogo, acrescente o creme de leite e mexa bem. Sirva em seguida.

Dica: sirva o estrogonofe de camarão polvilhado com cheiro-verde.

Camarão à provençal

Ingredientes

1 kg de camarão limpo

100 g de manteiga

50 ml de azeite

1 cabeça de alho com as pontas cortadas

1 limão-siciliano cortado ao meio

3 colheres de sopa de ervas de provence

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os camarões com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e a manteiga em fogo médio e coloque o alho e o limão. Doure os dois lados e, em seguida, acrescente os camarões e as ervas de provence. Cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente para dourar todos os camarões. Salpique com a cebolinha e a salsinha e sirva em seguida.

Salada de repolho com camarão

Ingredientes

200 g de camarões limpos

1 repolho cortado em tiras

2 cenouras raladas

1 cebola-roxa cortada em tiras

50 g de maionese

50 g de iogurte natural

2 colheres de sopa de vinagre branco

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de açúcar

Cheiro-verde picado, sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure os camarões. Reserve. Em um recipiente, misture a maionese, o iogurte, o vinagre, o açúcar e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Acrescente o repolho, a cenoura e a cebola e misture. Adicione os camarões, salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.