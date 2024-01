Santa Luzia foi uma mártir cristã que viveu no início do século IV, durante o governo do imperador romano Diocleciano. Ela nasceu em Siracusa, na Sicília (atual Itália), e é venerada como uma das santas mais populares da tradição cristã.

A tradição conta que Santa Luzia consagrou sua virgindade a Deus e distribuiu sua riqueza entre os pobres. Ela foi perseguida por sua fé durante a perseguição de Diocleciano aos cristãos. Santa Luzia resistiu a várias formas de tortura, incluindo a remoção de seus olhos, que, conforme a tradição, foram milagrosamente restaurados. No entanto, ela foi martirizada por decapitação.

O dia de Santa Luzia

13 de dezembro foi escolhido como a data da comemoração em seu calendário litúrgico, pois, de acordo com a tradição, ela faleceu no ano 304 d.C neste dia. O nome “Luzia” deriva da palavra latina “lux”, que significa “luz”, e ela é frequentemente invocada pelos fiéis para proteção contra problemas relacionados à visão. Por essa razão, é considerada a padroeira dos oftalmologistas e daqueles que sofrem de problemas oculares.

A seguir, confira 3 orações para o dia de Santa Luzia!

1. Oração à Santa Luzia para cura dos olhos

Ó, Santa Luzia que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé.

Ó, Santa Luzia cuja dor dos olhos vazados não foi maior que a de negar a Jesus Cristo. E Deus, com milagre extraordinário, devolveu outros olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude de fé.

Santa Luzia, protetora, eu recorro a Vós (coloque a mão nos seus olhos e faça a sua intenção)

Santa Luzia, proteja a minha vista, os meus olhos…

Santa Luzia, interceda a Deus para curar os meus olhos e preservá-los de todo mal. Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das flores, o sorriso das crianças.

Mas, acima de tudo, Santa Luzia, seguindo teu exemplo, conservai os olhos da minha alma, na fé pelos quais, pela fé, com a alma iluminada, eu possa ver a Deus e seus ensinamentos para que eu possa aprender contigo e sempre recorrer a Vós.

Santa Luzia, iluminai a minha alma com os olhos da fé, pois nosso Senhor Jesus Cristo disse: “os olhos são a janela da alma” (cf. Lc 11,34)

Santa Luzia, que eu possa aprender contigo a firmeza da fé e sempre recorrer a Vós.

Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé.

Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé.

Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé.

Santa Luzia, dai-me luz e discernimento.

Santa Luzia, rogai por nós.

Amém.

Santa Luzia é frequentemente invocada pelos fiéis para proteção contra problemas relacionados à visão (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

2. Oração para abrir os olhos espirituais

Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde Vós, Santa Luzia, Vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário.

Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém.

Santa Luzia, rogai por nós!

3. Oração para Santa Luzia iluminar os caminhos

Santa Luzia, que mantiveste a Fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por um grande sofrimento, ajudai-me a não duvidar da Proteção Divina, defendei-me da cegueira não somente física, mas também espiritual, e atendei este meu pedido (fazer o pedido). Conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha força para mantê-los sempre abertos para a verdade e a justiça, e para que possa contemplar as maravilhas do Universo, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Oh, minha querida Santa Luzia, agradeço-te por teres ouvido a minha súplica. Santa Luzia, rogai por nós! Amém.