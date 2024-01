4 características do cachorro da raça pastor alemão

O pastor alemão é uma das raças de cachorro mais reconhecidas e admiradas em todo o mundo, originando-se na Alemanha no final do século XIX. Max Von Stephanitz, da cavalaria alemã, é considerado o seu criador. Seu objetivo era juntar as melhores características dos cães utilizados por fazendeiros na época para criar uma raça para pastoreio.

A seguir, conheça algumas características interessantes da raça pastor alemão!

1. Aspectos físicos

O pastor alemão possui uma pelagem densa e dupla, geralmente com cores que variam entre preto e castanho, sable ou preto e canela. Ele tem orelhas eretas e pontudas. Os seus olhos são de tamanho médio e amendoados. É um cachorro de tamanho médio. Os machos normalmente pesam entre 30 e 40 kg, enquanto as fêmeas ficam em torno de 22 a 32 kg, revelando um porte atlético e musculoso.

2. Temperamento e personalidade

Conhecido pela inteligência e agilidade, o pastor alemão é um dos favoritos para funções como cão de guarda, policial, busca e salvamento, além de ser um companheiro doméstico. Isso porque ele é conhecido por sua lealdade e coragem. É um cachorro curioso, vigilante e protetor, mas também demonstra afeto e carinho. Inclusive, ele se dá muito bem com crianças.

O pastor alemão é um cachorro bastante ativo e adora brincadeiras (Imagem: ANNA TITOVA | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Os cuidados com a alimentação devem atender às necessidades específicas da raça, proporcionando uma dieta balanceada para manter sua saúde e energia. Além disso, por ser um animal bastante ativo, necessita de brincadeira e atividade física diária para evitar o tédio.

O pastor alemão pode ser um cachorro forte e saudável, mas algumas preocupações comuns incluem displasia do quadril e problemas digestivos, sendo essencial visitas regulares ao veterinário para check-ups preventivos.

4. Educação e socialização

A educação desde filhote é crucial, uma vez que o pastor alemão é um cão altamente treinável. Sua inteligência excepcional facilita o treinamento. Muitos deles se destacam em atividades como obediência, agilidade e até mesmo em terapias assistidas por animais. A socialização precoce também é fundamental para garantir que se torne um cachorro bem ajustado e amigável, tanto com outros animais quanto com pessoas.