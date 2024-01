3 orações para o dia de São Paulo

No dia 25 de janeiro, mesma data do aniversário da cidade de São Paulo, é celebrado entre os cristãos o ‘Dia de São Paulo’, santo padroeiro dos evangelizadores e da comunicação, que escreveu muitas cartas durante a sua vida. Conhecido também como Saulo, ou apóstolo Paulo, ele é exaltado entre os fiéis por ter sido um dos mais influentes escritores do cristianismo, cujas obras compõem boa parte do Novo Testamento, sendo quatorze epístolas atribuídas a ele.

Perseguição e redenção a Cristo

Segundo as escrituras bíblicas, durante boa parte de sua jornada, Paulo dedicou-se a perseguir os discípulos de Jesus. No entanto, em uma viagem entre Jerusalém e Damasco, conheceu o Filho de Deus por meio de uma visão, em que o viu envolto a uma grande luz. Ficou cego, voltou a enxergar depois de 3 dias e converteu-se ao cristianismo, tornando-se um grande pregador.

“O Senhor disse: ‘Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome” (Atos 9:15-16).

Orações a São Paulo rogam por sua proteção e graça (Imagem: Doidam 10 | Shutterstock)

Orações para São Paulo

A seguir, confira 3 orações poderosas para homenagear e rogar a São Paulo:

1. Oração para alcançar uma graça

Ó glorioso São Paulo Apóstolo, que de perseguidor dos cristãos vos tornastes grande apóstolo, fazei que vivamos na fé e nos salvemos pela caridade que praticamos.

Que possamos por vossa intercessão conhecer, amar a Deus e assim seguir melhor Jesus Cristo. Suscitai muitos Santos Apóstolos, concedei-nos por vossa ajuda a graça da conversão diária e a sermos defendidos de toda a cilada do inimigo.

Concedei-nos especialmente (apresente o seu pedido) graça de que tanto precisamos. Amém!

2. Oração para a intercessão de São Paulo

São Paulo, mensageiro incansável do Evangelho, intercedei por nós diante de Deus. Fortalecei nossa coragem em proclamar a fé, guiando-nos na busca pela verdade e pela justiça. Que possamos seguir vosso exemplo de conversão, transformando nossos corações e vidas para Deus. São Paulo, rogai por nós. Amém.

3. Oração a São Paulo para ter proteção

Ó glorioso São Paulo, que de perseguidor do nome cristão

Vos tornastes um Apóstolo ardentíssimo pelo vosso zelo.

E para tornar conhecido o nome do Salvador Jesus,

Até os últimos confins do mundo sofrestes cárceres,

Flagelações, lapidações, naufrágios, Perseguições de todo o gênero e,

Enfim, derramastes todo o vosso sangue até à última gota Por Cristo.

Obtende-nos, pois,

A graça de receber como favores da Divina Misericórdia,

As curas das nossas enfermidades

E o alívio das nossas atribulações,

A fim de que as vicissitudes desta vida

Não nos esmoreçam no serviço de Deus,

Mas nos tornem sempre mais fiéis

E fervorosos.

São Paulo Apóstolo, Rogai por nós. Amém!