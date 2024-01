5 dicas de decoração para as festas de fim de ano

No final do ano, as decorações de Natal e Ano-Novo ganham vida e transformam as casas em verdadeiros cenários de encanto e celebração. A atmosfera mágica é construída com luzes cintilantes, guirlandas penduradas nas portas, árvores enfeitadas que irradiam brilho e cores festivas. Cada detalhe, desde os tradicionais enfeites vermelhos e verdes até os brilhos dourados e prateados que simbolizam a chegada de um novo ano, contribui para criar uma sensação de alegria e renovação.

Pensando nisso, a decoradora Carol Giraldo lista cinco dicas de como organizar sua festa e fazer bonito para sua família!

1. Escolha uma decoração que combine com sua família

Não adianta escolher algo diferente só porque viu que está na moda! Faça algo que combine com vocês, com as pessoas que estarão presentes no dia para poderem aproveitar da melhor maneira.

2. Faça da decoração um grande evento

Reúna a família e os amigos para pensarem juntos na decoração, isso fará com que ela tenha um pouco de cada um, além de unir ainda mais as pessoas.

Na hora de decorar, não tenha medo de colocar luzes e pisca-pisca por vários lugares (Imagem: Impact Photography | Shutterstock)

3. Luzes são bem-vindas!

Nada mais bonito do que ver tudo iluminado, seja a varanda, a piscina ou qualquer outro espaço. Não tenha medo de colocar luzes, desde pisca-pisca até as mais diferentes.

4. Se jogue na criatividade

Deixe a sua criatividade falar mais alto, busque referências em outros lugares e dê seu toque especial.

5. Cores e mais cores

É claro que as cores mais conhecidas dessa época do ano são bem-vindas, mas por que não diferenciar um pouco? Invista nas cores, seja no colorido ou na mesma palheta.

Por Ana Beatriz Bernardo