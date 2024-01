5 livros infantis para ajudar as crianças na adaptação escolar

O início do ano letivo está chegando, e voltar à rotina nem sempre é fácil, tanto física quanto emocionalmente, já que, durante as férias, nossa mente e nosso corpo se habituam a um ritmo diferente. Por isso, neste período, é comum que as crianças e os adolescentes lidem com inseguranças ou inquietações, seja devido a uma mudança de escola, uma troca de período ou por retomar à rotina enquanto estudante.

Conhecer novos colegas, disciplinas e professores também é muito desafiador. Por conta disso, é fundamental o diálogo dos responsáveis com as crianças e os adolescentes a fim de prepará-los para este momento. Uma prática valiosa para amenizar os impactos dessa readaptação é a leitura de obras que abordam temas relacionados à volta às aulas.

“Acredito que, por meio do estímulo à imaginação, os livros dão a oportunidade da criança e do jovem se identificarem com personagens que também enfrentam dificuldades com o retorno ao ambiente escolar”, Laura Vecchioli do Prado, coordenadora editorial de literatura e informativos da SOMOS Educação (companhia brasileira de educação).

Pensando nisso, a especialista destaca 5 livros que podem ajudar os alunos neste início do ano letivo. Confira:

1. Bibi vai para a escola – Alejandro Rosas

“Bibi vai para a escola” narra a história de uma menina que está com medo da nova fase da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Scipione)

Bibi encontra-se assustada com a nova etapa da sua vida: a escola. Sem saber o que pode encontrar por lá, a menina sente medo de como será essa nova experiência, mas tem uma ótima surpresa em seu primeiro dia de aula, descobrindo que estudar pode, sim, ser divertido!

2. Estudar: qual o segredo? – Fernanda Wendel

“Estudar: qual o segredo?” mostra a dificuldade dos jovens na hora de estudar (Imagem: Reprodução digital | Editora Ática)

O livro nos mostra a realidade de quatro jovens que, apesar de excepcionais, apresentam algumas dificuldades na hora dos estudos. Mesclando a fantasia e a informação, a história apresenta diversas dicas de estudo ao leitor, possibilitando que ele aproveite seus momentos de aprendizado dentro e fora da sala de aula.

3. Samira não quer ir à escola – Christian Lamblin

“Samira não quer ir à escola” conta a história de uma menina que está chateada por ter que ir à escola (Imagem: Reprodução digital | Editora Ática)

Samira encontra-se chateada com a ideia de ir para escola. Se fosse de sua escolha, ela passaria todos os dias no escritório de sua mãe. Com uma narrativa leve e divertida, o livro acompanha a história de como a menina descobre o quanto é bom estudar.

4. Por mares há muito navegados – Álvaro Cardoso Gomes

“Por mares há muito navegados” narra as aventuras de um menino na rota do Vasco da Gama antes de ir para a escola (Imagem: Reprodução digital | Editora Ática)

Dedé está desanimado com sua tarefa de férias: ele deve ler inteiro “Os Lusíadas”! Pensando em como estimular o menino, seu pai decide que juntos farão a rota de Vasco da Gama, vivendo na pele as emoções e as aventuras narradas nas palavras de Camões.

5. Começar tudo de novo? – Fanny Abramovich

“Começar tudo de novo?” conta a história da mudança de Bruna para uma nova escola (Imagem: Reprodução digital | Editora Atual)

Bruna está assustada com a mudança de escola. Ela teme não se adaptar aos métodos ou não se enturmar com os novos colegas. Mesmo com suas inseguranças, a menina, aos poucos, consegue ultrapassar a timidez e se enquadrar em sua nova realidade.

Por Mariany Bittencourt