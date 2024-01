BBB 24: confira raio-X dos cabelos das estrelas do camarote

No universo do Big Brother Brasil 24, as atenções não se voltam apenas para os acontecimentos dentro da casa, mas também para os visuais das famosas do grupo camarote: Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, especialmente pelos cuidados com os fios dentro da casa. E, dado que alguns internautas se inspiram nas celebridades e até comparam o antes e o depois das mechas, o hair stylist Rodrigo Cintra explica como você pode se inspirar no estilo de cabelo das sisters e os cuidados necessários com a finalização. Confira:

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo esbanja um visual com ondulações e nuances em caramelo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

A cantora, que é apaixonada pelos tons de loiro, entrou na casa exibindo um visual com nuances em caramelo e fundo mais escuro, que ela costuma deixar solto com ondulações.

“Para copiar a finalização, se o seu cabelo for naturalmente liso, comece aplicando um creme com proteção térmica e, depois, separe mechas médias para criar ondas com um babyliss. Após finalizar, aplique um óleo de reparação nas mãos, friccione bem e desmanche suavemente as ondas. Agora, se você possui cabelos naturalmente cacheados, pode optar por fazer uma escova e depois modelar com o babyliss. Use spray fixador para manter a ondulação”, orienta o especialista.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet é referência no loiro dos sonhos (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

A modelo é dona de um loiro que inspira seus seguidores. “O diferencial da técnica usada é que a raiz é natural, isto é, não precisa de um retoque frequente — o que, para a modelo, é ótimo, uma vez que ela está confinada”, explica Rodrigo Cintra.

Para manter essa cor saudável, é preciso investir em xampu, condicionador e máscara para cabelos loiros. “O CC Cream também vai ajudar na função de proteção, tanto térmica quanto solar. É bom ter, ainda, óleo de reparação, para as pontas, e spray de brilho, para borrifar ao final de uma produção”, conclui o hair stylist.

Por Ana Marigliani e Diego de Marchi