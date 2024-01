4 receitas proteicas com amaranto

Buscar uma alimentação mais saudável e equilibrada é sempre importante para manter a saúde do corpo. Nesse sentido, o amaranto surge como uma excelente opção para você incluir na dieta. Repleto de benefícios, esse grão tem um alto valor biológico e é conhecido por facilitar o processo de emagrecimento. Além disso, tem ganhado fama por substituir alimentos e acrescentar nutrientes aos pratos, como as proteínas, que compõem cerca de 15% do amaranto.

Pensando nisso, selecionamos 4 receitas deliciosas com amaranto para você incluir na dieta e ter uma alimentação mais nutritiva!

Almôndega de amaranto

Ingredientes

2 xícaras de chá de amaranto em grãos

1 batata-doce

1 ovo

Suco de 2 limões

4 colheres de sopa de manjericão desidratado

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de chá de coentro picado

Sal, pimenta-do-reino moída e farinha de mandioca a gosto

Água

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, descarte a água, espere amornar, descasque e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Reserve. Em uma panela, coloque os grãos de amaranto, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, adicione o restante dos ingredientes, exceto a farinha de mandioca, e mexa para incorporar.

Aos poucos, junte a farinha de mandioca e misture até obter uma consistência homogênea. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido até dourar e sirva em seguida.

Salada de quinoa com amaranto

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa preta

2 colheres de sopa de amaranto

2 xícaras de chá de água

1 dente de alho descascado

1 cenoura descascada e picada

1 pepino japonês descascado e picado

1 xícara de chá de funcho picado

1 cebola descascada e cortada em cubos

Suco de 1 limão

Sal, raspas de limão, salsinha e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, o alho, o amaranto e o sal, cubra com água e leve ao fogo baixo para cozinhar até a água secar. Desligue o fogo, descarte o alho e espere esfriar. Após, transfira a mistura para um recipiente, adicione a cenoura, o pepino, a cebola e o funcho e misture bem. Junte a salsinha, a cebolinha, as raspas e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Panqueca de banana com amaranto (Imagem: Freepik | Freepik)

Panqueca de banana com amaranto

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

descascada e amassada 1 ovo

1 colher de sopa de farinha de amaranto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, o ovo e a farinha de amaranto e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e, com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre ela. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva com banana cortada em rodelas e frutas vermelhas.

Amaranto com abóbora e brócolis

Ingredientes

500 ml de caldo de legumes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de amaranto em grãos

1 1/2 xícara de chá de abóbora descascada e picada

Floretes de 1/2 brócolis

100 g de queijo minas picado

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e refogue por 2 minutos. Junte os flocos de amaranto e o caldo de legumes, reduza o fogo e cozinhe até os grãos ficarem macios. Por último, coloque o brócolis e o queijo minas, misture bem, tampe a panela e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.