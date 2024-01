Dia do Esteticista: 5 procedimentos que melhoram a saúde e o bem-estar

Em 18 de janeiro é celebrado o ‘Dia do Esteticista’, profissional que desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar, focando no cuidado da pele, rosto e corpo. Instituída pela Lei n° 12.592, que regula a profissão no país, a data faz uma homenagem aos profissionais e tem por objetivo preservar os seus direitos.

O esteticista realiza uma variedade de procedimentos, como limpezas de pele, massagens, tratamentos faciais e outros serviços voltados para a melhoria da aparência e saúde da pele. Além disso, muitos deles também oferecem aconselhamento personalizado sobre skincare. Portanto, a importância dessa profissão reside não apenas na capacidade de aprimorar a estética externa, mas também na promoção da autoestima e confiança das pessoas.

Diante disso, confira 5 tratamentos realizados por esteticistas que são tendência de mercado!

1. Bioestimulador de colágeno

Utilizado para promover a produção natural da substância na pele, o procedimento auxilia na firmeza e elasticidade, trabalhando a aparência e rejuvenescendo. Além disso, ajuda a reduzir significativamente a celulite.

“Os bioestimuladores de colágeno, como a hidroxiapatita de cálcio (CaHA), conhecida como Radiesse, podem melhorar a aparência da pele em casos em que há flacidez, endurecimento da pele da região e covinhas de celulite”, explica a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS.

2. Limpeza de pele

A limpeza de pele é um procedimento muito pedido nas clínicas de estética e, por suas técnicas terem evoluído ao longo dos anos, tem ganhado ainda mais destaque. De acordo com a esteticista e cosmetóloga Juliana Napolião, o tratamento envolve os seguintes benefícios:

Eliminar cravos e espinhas;

Suavizar linhas finas de expressão;

Reduzir processo inflamatório (acne);

Melhorar a hidratação;

Clarear a pele.

No entanto, a especialista ressalta que esses resultados irão depender muito da escolha de cada produto aplicado pelo profissional.

3. Peeling químico

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), o tratamento com peeling químico consiste na aplicação de solução química na pele. Ele provoca separação, descamação e o surgimento de uma pele mais lisa e menos enrugada, o que ajuda a tratar rugas, cicatrizes de acne, manchas de sol e flacidez.

Drenagem linfática é um dos procedimentos mais procurados para reduzir o inchaço (Imagem: Carla Castro | Shutterstock)

4. Drenagem Linfática

A técnica consiste em uma massagem com movimentos voltados para o sistema linfático, melhorando a circulação sanguínea e linfática, além de oxigenar o sangue e a musculatura. Também é frequentemente utilizada para conter a flacidez, reduzir a celulite e a gordura localizada. E, segundo Isa Santini, especialista em beleza corporal e facial, é muito procurada por trazer alívios e resultados imediatos.

“A cada dia mais as mulheres vêm se queixando do excesso de inchaço, não apenas causado pela alimentação, mas também por condições físicas, como retenção de líquido, pressão alta e até mesmo o efeito sanfona – causado pelo ganho e perda rápidos de peso”, comenta.

5. Skinbooster

O termo “skinbooster” geralmente se refere a tratamentos estéticos que utilizam substâncias, como ácido hialurônico, para hidratar e melhorar a qualidade da pele, como explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff: “O skinbooster é um ‘hidratante injetável’ que estimula o colágeno e melhora as linhas sem paralisar a musculatura”. Esses procedimentos também aumentam a hidratação, oferecendo à pele uma aparência mais saudável e rejuvenescida.